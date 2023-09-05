Онколог воровал лекарства у тяжелобольных и продавал их на черном рынке

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В Нижегородской области задержали заведующего отделением онкологии Семёновской ЦРБ Олега Тюкалова, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации следствия, Тюкалов заставлял медсестер колоть тяжелобольным пациентам физраствор, а дорогостоящие лекарства он забирал себе, чтобы потом продать на черном рынке.
При этом, в СМИ отметили, что задержанный уже признался, что действительно заставлял своих сотрудников колоть пациентам физраствор вместо лекарств. Однако, по его словам, делал он это для того, чтобы сохранить ампулы с препаратом для тех пациентов, которых еще действительно можно спасти.
С заведующим отделения продолжают работать следователи.
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При этом, в СМИ отметили, что задержанный уже признался, что действительно заставлял своих сотрудников колоть пациентам физраствор вместо лекарств. Однако, по его словам, делал он это для того, чтобы сохранить ампулы с препаратом для тех пациентов, которых еще действительно можно спасти.
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Евгения Парфентьева