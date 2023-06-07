ООН ожидает ухудшения ситуации на Каховской ГЭС

В Екатеринбурге у семи работников распределительного центра Ozon выявлена менингококковая инфекция. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

В Екатеринбурге у семи работников распределительного центра Ozon выявлена менингококковая инфекция. Об этом сообщает Роспотребнадзор.



Согласно сообщению, случаи инфицирования выявлены у семи сотрудников Ozon, который располагается в Екатеринбурге на территории логопарка «Кольцовский». В настоящее время специалисты Роспотребнадзора по Свердловской области проводят комплекс санитарно-противоэпидемических мер.



В том числе проходит вакцинация сотрудников, а также и профилактическая антибиотикотерапия и усиленная дезинфекция помещений. Уточняется, что прививки от менингококковой инфекции сделали уже более 60 человек.



При этом в ведомстве подчеркнули, что инфекция не передается через посылки.



Элина Позднякова