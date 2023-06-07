ООН ожидает ухудшения ситуации на Каховской ГЭС

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
Всё из-за продолжающегося подъёма воды
В Организации Объединённых Наций (ООН) высказали предположение, что ситуация на Каховской ГЭС, где произошёл прорыв, в ближайшее время будет ухудшаться. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ухудшение ситуации на месте происшествие прогнозируется из-за продолжающегося подъёма уровня воды.
Ранее магистр экологии и природопользования Александр Кукса пояснил, что разрушение Каховской ГЭС и прорыв дамбы для природы будет некоторым стрессом, однако серьёзных и страшных последствий не должно быть, поскольку это искусственные, а не естественные сооружения. Он добавил, что хранилище в теории может перестать существовать, но поскольку в советское время всё строилось с большим запасом прочности, то есть надежда, что конструкция в целом всё-таки устоит. Однако, подчеркнул эксперт, в этом вопросе всё будет зависеть от того, не будет ли диверсий выше по течению и дальнейших разрушений.
Отмечается, что ухудшение ситуации на месте происшествие прогнозируется из-за продолжающегося подъёма уровня воды.
Мелисса Тимофеева