Опубликована запись диалога пилотов «Уральских авиалиний» перед посадкой в поле

Фото: РИА Новости/Владимир Николаев
В Сети появилась запись диалога пилотов в самолёте «Уральских авиалиний» перед посадкой в поле под Новосибирском. Об этом пишет Телеграм-канал «Авиаторщина».
Отмечается, что опубликована заключительная часть расшифровки разговора, который шёл за несколько минут до аварийной посадки Airbus A320.
Второй пилота, обращаясь к капитану лайнера, сообщил и недостатке топлива. Тот в ответ призвал его «взять себя в руки». По словам члена экипажа, топлива хватает только на одиннадцать минут, но этого не хватит, чтобы добраться до Новосибирска. Поэтому было решено срочно искать площадку для аварийной посадки.
Затем командир и второй пилот обсуждают варианты посадки — такие, как просека в лесу или дорога. Об аварийной посадке сообщили на землю и капитан воздушного судна ещё раз призвал коллег сохранять спокойствие.
После этого следует звук приземления самолета и экипаж сообщает диспетчеру, что всё в порядке.
Напоминаем, что самолет «Уральских авиалиний» 12 сентября экстренно приземлился на грунт. Предварительно, у лайнера Airbus A320 отказала гидравлика. Во время инцидента на борту находился 161 пассажир, 23 из них — дети.
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Второй пилота, обращаясь к капитану лайнера, сообщил и недостатке топлива. Тот в ответ призвал его «взять себя в руки». По словам члена экипажа, топлива хватает только на одиннадцать минут, но этого не хватит, чтобы добраться до Новосибирска. Поэтому было решено срочно искать площадку для аварийной посадки.
После этого следует звук приземления самолета и экипаж сообщает диспетчеру, что всё в порядке.
Напоминаем, что самолет «Уральских авиалиний» 12 сентября экстренно приземлился на грунт. Предварительно, у лайнера Airbus A320 отказала гидравлика. Во время инцидента на борту находился 161 пассажир, 23 из них — дети.
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Диана Аванесян