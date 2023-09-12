Опубликованы переговоры пилотов севшего в поле Новосибирска Airbus A320

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На записи переговоров слышно, что диспетчер сообщает пилотам о невозможно посадки на ближайший аэродром. В это время экипаж принимает решение лететь в Новосибирск.
«Да, гидрашка зелёная, вытекла полностью», - говорит один из пилотов другому, намекая на протечку гидросистемы.
В SHOT отметили, что этот же самый борт уже сталкивался с технической неисправностью. несколько месяцев назад уже сталкивался с техническими проблемами, причём на том же рейсе Сочи – Омск. В январе у борта была выявлена неисправность генератора. Однако, в предыдущий раз проблему заметили и устранили еще до взлета.
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