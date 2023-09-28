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Опубликовано видео мощного взрыва в Ташкенте

28 сентября 2023, 03:10
Фото: iStock/Distortion Media

Фото: iStock/Distortion Media

Момент мощного взрыва в Ташкенте был запечатлен на видео и опубликован в Telegram-канале SHOT.
На записи видно, как огненный столб поднимается в небо, а также пожар, охвативший склад. По данным канала, взрыв произошел на таможенных складах, где, предположительно, хранились электромобили.

На данный момент нет официальной информации о пострадавших. SHOT отмечает, что на момент взрыва на складах находилось много сотрудников аэропорта, и практически ничего не осталось от помещений. С места происшествия вывозят пострадавших с помощью машин скорой помощи.


Мощный взрыв прогремел в столице Узбекистана, Ташкенте, ночью 28 сентября, и за ним последовал сильный пожар. Свидетели сообщают, что взрывная волна была ощутима даже на расстоянии 30 километров от места взрыва. В результате были выбиты окна и двери в близлежащих домах.

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#происшествия
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Baza: В столице Узбекистана Ташкенте прогремел мощный взрыв
28 сентября 2023, 02:06

Фото: iStock/dzika_mrowka

В столице Узбекистана Ташкенте произошёл мощный взрыв. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.
Предварительно, взрыв прогремел в районе таможенного склада местного аэропорта около трёх часов ночи. Большую территорию охватил пожар, в расположенных поблизости домах выбиты стёкла.

На место происшествия прибыли спасатели и медики. Подробности и обстоятельства взрыва в настоящее время не уточняются.

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В Новосибирске мать выставленного на продажу ребёнка заявила, что её взломали
Mash: Мать выставленного на продажу ребёнка заявила, что её взломали
28 сентября 2023, 01:32

Фото: iStock/Jun

В Новосибирске мать ребёнка, выставленного на продажу, утверждает, что её взломали. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
По информации канала, женщина из-за случившегося скандала находится на грани нервного срыва.

Ранее на одном из сайтов с объявлениями появилось сообщение о продажи ребёнка в Новосибирске.

«Любит качели. Цена договорная», — говорилось в публикации, к которой была прикреплена фотография мальчика.

В настоящее время по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

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В Воронеже взрыв самогонного аппарата повредил балкон в квартире многоэтажки
МЧС: В Воронеже взрыв самогонного аппарата повредил балкон многоэтажки
28 сентября 2023, 00:58

Фото: iStock/DmyTo

В Воронеже балкон квартиры многоэтажного дома получил повреждения в результате взрыва самогонного аппарата. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя регионального ГУМЧС.
«По адресу Владимира Невского, 38б, на втором этаже произошел хлопок. Вызов на 112 поступил в 20.54 (мск). Возгорания не было, произошла разгерметизация самогонного аппарата», — цитирует агентство слова собеседника.

Отмечается, что в результате инцидента помощь спасателей не понадобилась, никто не пострадал. В квартире, где произошёл хлопок, повреждены балконные окна.

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#окно
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В перестрелке в Дагестане участвовали более 25 человек
МВД: в перестрелке в Дагестане участвовали более 25 человек
28 сентября 2023, 00:46

Фото: iStock/A_N

Конфликт в дагестанском селе Леваши, который перерос в перестрелку с двумя погибшими, изначально начался между двумя молодыми людьми. Затем к конфликту подключились родственники с обеих сторон, и в итоге в схватке участвовало более 25 человек, сообщили в Telegram-канале МВД Дагестана.
Во время драки один из них извлек пистолет и начал стрелять по участникам конфликта, в ответ на это, другой участник достал автомат и начал стрельбу по толпе. Сотрудник полиции погиб от выстрела в голову, как сообщили в республиканском МВД.

События развернулись в среду в селе Леваши, и, по данным регионального МВД. В результате перестрелки два человека были убиты, а несколько других получили ранения. Среди погибших находился сотрудник полиции, начальник тылового обеспечения Левашинского отдела полиции. На данный момент задержаны три участника инцидента.

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#человек
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В Дагестане завели уголовное дело после гибели двух человек в перестрелке
СК в Дагестане завел уголовное дело после гибели двух человек в перестрелке
28 сентября 2023, 00:40

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Республике Дагестан начали расследование уголовного дела по поводу гибели двух человек в результате перестрелки, сообщили в пресс-службе регионального СК.
Инцидент случился в среду в селе Леваши в Дагестане. По информации местного Министерства внутренних дел, два человека погибли, а несколько других получили ранения. Среди погибших оказался сотрудник полиции. Задержаны три участника инцидента.

«Уголовное дело было возбуждено следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Дагестан по факту обнаружения двух мужчин с огнестрельными ранениями в селе Леваши Левашинского района. Дело возбуждено по частям „а“ и „е“ части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом)», — гласит официальное сообщение.
По предварительным данным, перестрелка произошла в результате конфликта между жителями республики.

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В Москве трое агрессивных мигрантов угрожали москвичу на BMW ножом из-за обгона
Mash: На Шоссе Энтузиастов трое мигрантов угрожали москвичу ножом из-за обгона
28 сентября 2023, 00:38

Фото: iStock/BrianAJackson

В Москве на Шоссе Энтузиастов трое неадекватных приезжих угрожали жителю столицы за обгон. В настоящее время их разыскивает полиция, объявлен план «Перехват», пишет Телеграм-канал Mash.
По словам потерпевшего, конфликт начался из-за того, что он на автомобиле BMW перестроился в правый ряд перед белым Hyundai. В Hyundai Solaris находились несколько мужчин с бородой, воспринявшие действия москвича как "дерзость". Они стали догонять BMW и выкрикивать, что не прочь поближе познакомиться с мамой обогнавшего их водителя.

В какой-то момент Hyundai сделал резкий рывок вперёд и затормозил, после чего из автомобиля вышли три человека и с ножами набросились на BMW. Попутно они выкрикивали угрозы и пытались выломать дверь.

Москвичу удалось скрыться от нападавших, в результате происшествия никто не пострадал.

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В Дагестане ищут мужчину после перестрелки, в которой погиб полицейский
27 сентября 2023, 19:43

Фото: istock / Dzurag

Жителя села Леваши Левашинского района Дагестана Гусенгаджиева Багаудина Магомедовича 1997 года рождения разыскивает полиция за убийство двух человек во время перестрелки.
Среди погибших также был работник правоохранительных органов. Информацию передает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря МВД региона Гаяну Гариеву. 

«Сегодня, примерно в 17:30, в селении Леваши произошла перестрелка. По предварительной информации, двое убиты, несколько человек ранены. В числе погибших сотрудник полиции, начальник тыла Левашинского отдела полиции», — указано в сообщении.
По информации МВД региона, в конфликте участвовало не меньше 20 человек. Участники скрылись на автомобилях без номеров. Правоохранители ищут «Лексус 570» серебристого цвета, «Весту» черного цвета, серебристую «Тойоту» и «Лэндкрузер-200» черного цвета.

Изначально конфликт произошел между двумя людьми, позже к ним присоединились остальные участники. Отмечается, что сотрудник полиции не был причастен ни к одной из сторон конфликта и прибыл на место для выяснения обстоятельств происшествия. 

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#происшествия
#убийство
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В Москве сгорел новый внедорожник Geely Tugella
27 сентября 2023, 16:42

Фото: istockphoto/trikolor

Внедорожник за 4 млн рублей беспричинно сгорел дотла на парковке московского ТЦ «Колумбус».
Mash пишет, что автомобиль вспыхнул после неожиданного взрыва в двигателе. Машина полностью сгорела.
 
Внедорожник приобрели буквально 2 месяца назад. Владелец намерен потребовать компенсации от производителя. Экспертиза должна показать, что стало причиной неожиданного возгорания и последующего взрыва автомобиля. 

Ранее сообщалось, что на юге Москвы произошло ДТП с участие пяти автомобилей, известно о трех пострадавших. На месте работают сотрудники ДПС. Они выясняют все причины и обстоятельства ДТП. 

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#автомобили
#взрыв
#пожар
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В Австралии туристка упала с 50-метровой скалы, делая селфи
27 сентября 2023, 16:26

Фото: istockphoto/Angel Caballero

ЧП случилось на мысе Вуламай, остров Филлип в Австралии.
22-летняя иностранка на глазах у друзей сорвалась с края 50-метровой скалы, пишет ABC News. Девушка подошла к самому обрыву, желая сделать селфи для социальных сетей, но не удержалась и упала. Её друзья спустились вниз и ждали приезда экстренных служб вместе с пострадавшей.
 
Туристку госпитализировали с множественными переломами. О её состоянии больше ничего не сказано. 
 
«Дело в том, что в законах физики нет пункта о селфи, а гравитация — это дорога в один конец», — сказал исполняющий обязанности инспектора полиции Дэйв Файф.
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