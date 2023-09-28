Опубликовано видео мощного взрыва в Ташкенте

Фото: iStock/Distortion Media
Момент мощного взрыва в Ташкенте был запечатлен на видео и опубликован в Telegram-канале SHOT.
На записи видно, как огненный столб поднимается в небо, а также пожар, охвативший склад. По данным канала, взрыв произошел на таможенных складах, где, предположительно, хранились электромобили.
На данный момент нет официальной информации о пострадавших. SHOT отмечает, что на момент взрыва на складах находилось много сотрудников аэропорта, и практически ничего не осталось от помещений. С места происшествия вывозят пострадавших с помощью машин скорой помощи.
Мощный взрыв прогремел в столице Узбекистана, Ташкенте, ночью 28 сентября, и за ним последовал сильный пожар. Свидетели сообщают, что взрывная волна была ощутима даже на расстоянии 30 километров от места взрыва. В результате были выбиты окна и двери в близлежащих домах.
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На данный момент нет официальной информации о пострадавших. SHOT отмечает, что на момент взрыва на складах находилось много сотрудников аэропорта, и практически ничего не осталось от помещений. С места происшествия вывозят пострадавших с помощью машин скорой помощи.
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Артем Кузьмин