Опытный парашютист назвал причину гибели известного бизнесмена под Коломной

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»
Привести к трагедии могла роковая ошибка пилотирования
Погибший в Подмосковье рязанский бизнесмен Сергей Цыганов занимался парашютным спортом давно и профессионально. Инцидент не связан с любительскими прыжками, заявил профессиональный парашютист Борис Майоров.
Он считает, что гибели спортсмена можно было избежать, если бы тот не совершил роковую ошибку пилотирования.
Он считает, что гибели спортсмена можно было избежать, если бы тот не совершил роковую ошибку пилотирования.
«Низкий разворот – это ошибка пилотирования. Он пытался выйти на задних свободных концах. Если бы дёрнул клевантой, думаю, спасся бы», – сказал Майоров ГАУ АИС «Подмосковье».Он также рассказал, какой у погибшего был парашют.
«LEIA – один из самых скоростных парашютов. Кому попало этот парашют не дадут. Судя по форуму, у него 1800 прыжков. Человек занимался свупом. Есть такая дисциплина – это скоростное пилотирование парашютов», – добавил Майоров.Ранее «Радио 1» сообщало, что в Коломне после прыжка с парашютом погиб экс-владелец радиостанций «Европа + Рязань» и «Русское радио – Рязань», а ныне управляющий сетью медицинских клиник «Инвитро» Сергей Цыганов. Предпринимателя из Рязани госпитализировали, но спасти его не удалось.
Лора Луганская