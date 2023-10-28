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Организатора нападений на прохожих в Петербурге объявили в международный розыск

В международный розыск объявили организатора нападений на горожан в Петербурге
28 октября 2023, 16:07
Фото: iStock/artolympic

Фото: iStock/artolympic

Предполагаемого организатора группы подростков, которые избивали прохожих в Петербурге, объявили в международный розыск. Об этом сообщает Следственный комитет России (СК РФ) в своём Telegram-канале.
Отмечается, что предположительным организатором является Турал Мамедов 2005 года рождения, который в настоящее время скрывается.

Кроме того, в субботу, 28 октября, суд заочно израл меру пресечения в виде лишения свободы, а также предъявил обвинение. Мамедов был объявлен в международный розыск.


Также управление СК РФ по Санкт-Петербургу отмечает, что уже задержаны 11 участников так называемой «азербайджанской мафии». Они заключены под стражу. В ближайшее время будет предъявлено обвинение их соучастникам.

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#санкт-петербург
#розыск
#следователи
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В Иране умерла 16-летняя девушка, задержанная в метро за отсутствие хиджаба
IRNA: в Иране умерла Армита Гераванд, задержанная за отсутствие хиджаба
28 октября 2023, 15:21

Фото: iStock/Boris Ipatov

В иранской больнице скончалась 16-летняя Армита Гераванд, которую ранее пытались задержать в метро за отсутствие хиджаба. Об этом сообщает агентство IRNA.
Напомним, что в начале октября полиция нравов пыталась задержать 16-летнюю Гераванд в метро Тегерана за то, что на ней не было хиджаба. В следствие применения в её отношении физической силы, девушка была госпитализирована. 3 октября стало известно, что она впала в кому. 

По другой версии, которой придерживается и государственное агентство IRNA, девушке стало плохо в вагоне метро или низкого артериального давления.

 Армита Гераванд находилась в коме в течение 28 дней, после чего скончалась в одной из больниц Ирана. 

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#иран
#смерть
#задержание
#метро
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Глава СК Бастрыкин взял инцидент с детьми мигрантов в школе под свой контроль
СК: Бастрыкин поручил предоставить доклад по инциденту с мигрантами в школе
28 октября 2023, 13:52

Фото: сайт Кремля

Председатель Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о происшествии в школе Великого Новгорода, связанного с детьми мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Напомним, что в Великом Новгороде произошёл инцидент с детьми мигрантов. Они принесли в школу флаг Таджикистана, один подросток начал угрожать однокласснице. На место прибыл наряд полиции, который задержал подростков и доставил из в отделение для выяснения всех обстоятельств случившегося. СК организовал проверку.

Уточняется, что в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Свободный информационный портал Великий Новгород» было опубликовано видео, на котором запечатлён инцидент. 

Бастрыкин поручил предоставить доклад о противоправных действиях подростков. А прокуратура займётся проверкой условий жизни несовершеннолетних детей мигрантов, а также проверит школу, в которой они учатся.

Также отмечается, что многодетный отец школьника, который угрожал однокласснице, записал видео с извинениями. Он отметил, что детям в семье прививается уважение к русской культуре, а подобный инцидент происходит впервые. 

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#следственный комитет
#мигранты
#инцидент
#школа
#флаг
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РИА Новости: 16 шахтёров погибли при аварии в Карагандинской области Казахстана
28 октября 2023, 07:27

Фото: iStock/Adam88xx

Число жертв аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана составило 16 человек, поиски ещё 31 шахтёра продолжаются. Об этом сообщила компания «АрселорМиттал Темиртау», которая является собственником шахты. Причиной трагедии предположительно стал взрыв метана.
«На момент аварии в шахте им. Костенко находилось 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров. <...> Предположительно в лаве произошел взрыв газометана», —сообщили представители компании (цитата по РБК).

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, которому уже доложили о трагедии, поручил правительству республики прекратить инвестиционное сотрудничество с «АрселорМиттал Темиртау».

Сейчас на месте аварии уже работает оперативный штаб. К шахте имени Костенко прибыли аким (губернатор) Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, первый заместитель генпрокурора Казахстана, правоохранительные органы и спасатели.

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#казахстан
#аварии
#взрывы
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CBS News: Губернатор штата Мэн подтвердила смерть стрелка из Льюистона
28 октября 2023, 06:47

Фото: iStock/Azovsky

Подозреваемый в массовой стрельбе в американском городе Льюистон 40-летний Роберт Кард был найден мёртвым в ночь на субботу, 28 октября. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на губернатора штата Мэн Джанет Миллс.
По информации телеканала, Кард, которого полиция искала на протяжении двух суток, свёл счеты с жизнью на территории центра по переработке мусора города Лиссабон (он расположен около 12 километров от Льюистона), где ранее работал. Тело Роберта Карда было обнаружено в контейнере для хранения бытовых отходов.

«Подозреваемый в стрельбе в американском городе Льюистон (штат Мэн) обнаружен мертвым. Тело подозреваемого было найдено <...> рядом с заводом по переработке отходов в районе соседнего города Лиссабона <...> Он умер от огнестрельного ранения. Губернатор штата Джанет Миллс <...> позвонила президенту Байдену, чтобы сообщить ему о смерти подозреваемого», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее стало известно, что полиция установила личности всех жертв массовой стрельбы в Льюистоне. Как сообщил глава департамента общественной безопасности штата Мэн Майкл Сасчак, самому младшему из них было 14 лет, а самому старшему — 76. Кроме того, полиции удалось обнаружить винтовку в автомобиле, который ранее бросил Роберт Кард.

Согласно официальным данным, в результате стрельбы в Льюистоне погибли 18 человек, еще 13 человек получили ранения разной степени тяжести.

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#стрельба
#сша
#смерть
#преступники
#самоубийство
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В результате ДТП в Камчатском крае погибли пять человек
28 октября 2023, 05:36

Фото: iStock/Anton_Novikov

Пять человек погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Елизовском районе Камчатского края. Об этом сообщило краевое ГУ МЧС России.
Авария произошла 28 октября на 39-м километре трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково, когда столкнулись и загорелись две иномарки: Infiniti и Mitsubishi Pajero.

На ликвидацию пожара выехали десять спасателей и три единицы техники. Они смогли извлечь тела погибших с помощью гидравлического инструмента.

Сейчас на месте аварии работают следователи краевой прокуратуры. После изучения всех обстоятельств ДТП ими будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#дтп
#смерть
#мчс
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NBC News: Подозреваемый в стрельбе в штате Мэн найден мёртвым
28 октября 2023, 04:38

Фото: iStock/Aroma_photography

Роберт Кард, которого полиция подозревает в стрельбе в американском городе Льюистон (штат Мэн) найден мертвым. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники в американских правоохранительных органах.
Впрочем, официального подтверждения этой информации пока не получено.

Ранее стало известно, что полиция установила личности всех жертв массовой стрельбы в Льюистоне. Как сообщил глава департамента общественной безопасности штата Мэн Майкл Сасчак, самому младшему из них было 14 лет, а самому старшему — 76. Кроме того, полиции удалось обнаружить винтовку в автомобиле, который ранее бросил Роберт Кард. 

Дом, связанный с Робертом Кардом, находится под усиленным наблюдением правоохранительных органов. На месте событий работают сотрудники ФБР, полиции и агенты бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака и оружия. В социальных сетях можно услышать призыв через громкоговоритель к лицам внутри дома открыть дверь для агентов ФБР.

Согласно официальным данным, в результате стрельбы в Льюистоне погибли 18 человек, еще 13 человек получили ранения разной степени тяжести.

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#смерть
#стрельба
#сша
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Полиция установила всех жертв массовой стрельбы в американском Льюистоне
28 октября 2023, 03:37

Фото: iStock/gorodenkoff

В США установили личности всех жертв массовой стрельбы в городе Льюистоне (штат Мэн). Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы департамента общественной безопасности штата Майкла Сасчака, самому младшему из них было 14 лет, а самому старшему — 76.
Кроме того, полиции удалось обнаружить винтовку в автомобиле, который ранее бросил подозреваемый в стрельбе в Льюистоне Роберт Кард. При этом самого Карда всё ещё ищут, жителям  не рекомендовано покидать свои дома.

Согласно официальным данным, в результате стрельбы в Льюистоне погибли 18 человек, еще 13 человек получили ранения разной степени тяжести. Губернатор штата Джанет Миллс также сообщила, что предполагаемый стрелок Роберт Кард по-прежнему остается на свободе, и его мотивы остаются неизвестными.

Подразумевается, что дом, связанный с Робертом Кардом, находится под усиленным наблюдением правоохранительных органов. На месте событий работают сотрудники ФБР, полиции и агенты бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака и оружия. В социальных сетях можно услышать призыв через громкоговоритель к лицам внутри дома открыть дверь для агентов ФБР.

Ранее американские СМИ сообщали, что Кард говорил о том, что слышит голоса, и угрожал устроить стрельбу на военной тренировочной базе в Сако. Примечательно, что Кард находится в армейском резерве и приписан к этой же учебной базе.

Случившееся ЧП в американском городе оказалось самым крупным в США за 2023 год. Эту информацию предоставила организация «Gun Violence Archive» (Архив по насилию с использованием огнестрельного оружия). Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#стрельба
#гибель
#сша
#полиция
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Египетские силы ПВО сбили два беспилотника над Синайским полуостровом
28 октября 2023, 02:41

Фото: iStock/Diy13

Силы противовоздушной обороны Египта сбили два беспилотных летательных аппарата в районе городов Нувейба и Таба, над северо-восточной частью Синайского полуострова. Об этом сообщил официальный представитель ВС Египта Гариб Абдель Хафез.
«В рамках расследования двух инцидентов близ городов Нувейба и Таба выяснилось, что два беспилотных летательных аппарата направлялись из южного района Красного моря на север», — сказал спикер египетской армии, слова которого цитирует портал El-Balad.                                                                                                                                                                                                                     
Ранее в результате падения ракеты в египетском городе Таба на границе с Израилем получили ранения пять человек. а также был причинён ущерб жилому дому. А Совет национальной безопасности Израиля повысил до самого высокого уровня предупреждение о поездках израильтян в Египет и Иорданию, которое означает, что гражданам, находящимся там, следует незамедлительно покинуть эти страны.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#египет
#беспилотник
#бпла
#происшествие
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Роспотребнадзор нашел сальмонеллу у восьми отравившихся в ресторане Петербурга
28 октября 2023, 01:16

Фото: iStock/didesign021

После посещения ресторана Ivory Garden в Санкт-Петербурге одиннадцать человек были госпитализированы с кишечной инфекцией, при этом у восьми из них обнаружена сальмонелла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление Роспотребнадзора.
«По состоянию на 26 октября <...> зарегистрировано 11 случаев кишечной инфекции среди лиц, употреблявших готовую кулинарную продукцию Ivori Garden. У 8 заболевших по результатам лабораторных исследований обнаружена сальмонелла», —отметили в ведомстве.

По информации санитарно-эпидемиологического расследования, сальмонелла найдена и в продуктах ресторана Ivory Garden, который был открыт ещё год назад — в октябре 2022 года.

Теперь 1 ноября Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит ходатайство Роспотребнадзора о приостановке деятельности ресторана.

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#роспотребнадзор
#рестораны
#санкт-петербург
#отравление
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