Организатора нападений на прохожих в Петербурге объявили в международный розыск

В США установили личности всех жертв массовой стрельбы в городе Льюистоне (штат Мэн). Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы департамента общественной безопасности штата Майкла Сасчака, самому младшему из них было 14 лет, а самому старшему — 76.