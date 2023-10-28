Организатора нападений на прохожих в Петербурге объявили в международный розыск

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Предполагаемого организатора группы подростков, которые избивали прохожих в Петербурге, объявили в международный розыск. Об этом сообщает Следственный комитет России (СК РФ) в своём Telegram-канале.
Отмечается, что предположительным организатором является Турал Мамедов 2005 года рождения, который в настоящее время скрывается.
Кроме того, в субботу, 28 октября, суд заочно израл меру пресечения в виде лишения свободы, а также предъявил обвинение. Мамедов был объявлен в международный розыск.
Также управление СК РФ по Санкт-Петербургу отмечает, что уже задержаны 11 участников так называемой «азербайджанской мафии». Они заключены под стражу. В ближайшее время будет предъявлено обвинение их соучастникам.
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Кроме того, в субботу, 28 октября, суд заочно израл меру пресечения в виде лишения свободы, а также предъявил обвинение. Мамедов был объявлен в международный розыск.
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Анастасия Чинкова