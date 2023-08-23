Организаторы смертельной экскурсии по коллекторам Москвы не признали вину

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Организатор экскурсии по коллекторам Москвы, в которой погибли восемь человек, Никита Дубас и гендиректор ООО «Спутник» Александр Ким не признали свою вину, сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.
«Вину они не признали», - говорится в сообщении ведомства.
Следователи до сих пор не могут связаться с генеральным директором «Авангарда» Александром Лазовским, который может быть причастен к организации смертельной экскурсии по коллекторам Москвы. Предполагается, что компания Лазовского связана с организаций экскурсий по подземным тоннелям реки Неглинка в Москве. Сразу после трагедии Лазовский уехал в Дубай.
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Евгения Парфентьева