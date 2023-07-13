Пожар в здании при отеле «Немчиновка парк» удалось ликвидировать

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Огнеборцы ликвидировали пожар, охвативший строящееся здание при гостиничном комплексе «Немчиновка парк» в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
Причины пожара выясняются. В его ликвидации участвовали 63 человека и 23 единицы техники.
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Лора Луганская