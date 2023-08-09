Под Саратовом женщина задохнулась из-за залетевшей в рот осы

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Под Саратовом на даче оса залетела в рот 40-летней женщине, после чего пострадавшая стала задыхаться и скончалась. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
Ранее сообщалось, что московский театральный режиссер больше года пролежала мертвой в своей квартире. Соседи забили тревогу и вызвали сотрудников полиции, которые вскрыли дверь в домовладение и обнаружили мумифицированное тело женщины.
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