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Ошибочно осуждённого англичанина могут заставить заплатить за содержание в тюрьме

01 августа 2023, 12:29

Фото: iStock/FOTOKITA

Отсидевшего 17 лет невиновного жителя Великобритании хотят обязать выплатить деньги за содержание в тюрьме. Об этом сообщает Daily Mail.

57-летнего англичанина Эндрю Малкинсона ошибочно осудили за совершение изнасилования. Спустя 17 лет пребывания в заключении, его освободили и потребовали компенсировать в переводе на рубли 117,9 миллионов за своё неправомерное осуждение. Кроме того, суд может заставить мужчину заплатить за услуги тюрьмы, а именно, за питание, проживание и содержание.

Осудили Малкинсона в 2003 году за изнасилование женщины в Манчестере. Он не признал свою вину, и его приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком в семь лет. Все 17 лет мужчина отстаивал свою невиновность, за что отсидел ещё десять лет по прошествии заявленных семи.

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#услуги
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В Кемеровской области семилетняя девочка на квадроцикле сбила четырехлетнюю
01 августа 2023, 13:22

Фото: iStock/Sorapop

В Кемеровской области семилетняя девочка, катаясь на квадроцикле, сбила четырёхлетнюю, она госпитализирована. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по региону.
В сообщении уточняется, что инцидент произошел на территории Ленинск-Кузнецкого  округа.

«7-летний ребенок, управляя квадроциклом с объемом двигателя 110 см³, совершил наезд на 4-летнюю девочку, которая находилась на проезжей части. В результате пострадавшая с ушибами и ссадинами была доставлена в медицинское учреждение», – говорится в сообщении ведомства.

Оказалось, что родители купили девочке квадроцикл всего несколько дней назад. На вождение данного ТС права не нужны, однако ребенок не мог водить квадроцикл из-за маленького возраста.

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#квадроцикл
#инцидент
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Стали известны подробности пожара в Котельниках
Источник: пожар в Котельниках начался в ангарах рядом с Леруа Мерлен
01 августа 2023, 12:46

Фото: IStock/DarthArt

Крупный пожар в подмосковных Люберцах начался в ангарах возле гипермаркета «Леруа Мерлен». Об этом «Радио 1» рассказали очевидцы.
По нашим данным, на месте уже работают полицейские, пожарных пока нет на месте ЧП. Также известно, что на этой территории находится много строительных магазинов. Клубы дыма видны за несколько километров от места возгорания.

Информации о пострадавших нет.

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#чп
#полицейские
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Рядом с Леруа Мерлен в Котельниках мощный пожар
В Котельниках возле «Леруа Мерлен» сильный пожар
01 августа 2023, 12:33

Фото: iStock/sarawutk

Крупный пожар возле гипермаркета «Леруа Мерлен» в подмосковных Люберцах. Клубы дыма видны за несколько километров от места возгорания. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
В каком именно здании произошло возгорание в настоящее время определить сложно. По предварительным данным, горит склад в промышленной зоне.
Густым дымом заволокло территорию возле гипермаркета.

Информации о пострадавших нет. На место инцидента направлены экстренные службы. 

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#пожар
#возгорание
#москва
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В Москве бывший сокамерник обокрал бойца ЧВК «Вагнер»
01 августа 2023, 12:23

Фото: iStock/Евгений Биятов

В Москве бывший сокамерник бойца ЧВК «Вагнер» украл у него деньги, которые тот заработал за время службы в компании. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, у военного закончился контракт с ЧВК «Вагнер», который он заключил, находясь в омской колонии за убийство. После полугодовой службы мужчина отправился домой в Омск через Москву. Там он встретился со своим бывшим сокамерником, который устроил ему теплый прием в сауне. Около полуночи «вагнеровец» утомился и уснул, а когда проснулся, то его знакомого уже не было. Тогда же он обнаружил и пропажу всех денег, которые он заработал за время контракта – всего 790 тысяч рублей.

Тогда военный позвонил своему бывшему сокамернику, тот сообщил ему, что находится в аэропорту и бросил трубку. Тогда боец ЧВК «Вагнер» обратился в полицию с заявлением о краже.

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#вагнер
#омск
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Юрист Соловьев назвал самые популярные схемы украинских мошенников
Юрист Соловьев объяснил, что грозит россиянам за поджог военкоматов по просьбе мошенников
01 августа 2023, 12:23

Фото: IStock/Manuel Rodriguez Sevillano

Мошенники обманом заставили учительницу поджечь военкомат в Воронежской области. Женщину задержали, полиция проводит проверку.
Заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв рассказал «Радио 1», что за этим и другими подобными преступлениями стоят мошенники из Украины. Они представляются сотрудниками ФСБ или сотрудниками банка, а потом призывают россиян к переводу денег или поджогу важных объектов.
«Человеку звонят и по традиционной схеме обманывают, он лишается денег и после этого ему другой мошенник набирает и говорит, что это были мошенники из Украины. Чтобы вернуть деньги, нужно кое-то сделать. И люди в такой ситуации готовы на что угодно, теряют огромные суммы денег. Те же самые негодяи набирают, представляются сотрудниками ФСБ, говорят, что человека выбрали как самого сознательного и патриотичного. Этот человек должен помочь спецслужбам и поджечь здание», — сказал Иван Соловьёв.
По словам юриста, факт мошенничества не отменяет наказания. Однако оно может быть мягче.  
«Это будет зависеть от умысла человека. Формально состав преступления, терроризма и других посягательств на жизнь и имущество налицо. Но таким людям могут быть определённые послабления, поскольку они стали жертвами и действовали под принуждением», — сказал эксперт.
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#мошенники
#фсб
#юрист
#военком
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В Химках избили баскетболиста Никиту Шабалкина
01 августа 2023, 12:09

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Баскетболиста Никиту Шабалкина избили в уличной драке в Химках, у него диагностирована черепно-мозговая травма. Об этом сообщает «Подмосковье Сегодня».
Из сообщения следует, что 36-летний чемпион Европы 2007 года был избит 31 августа днем, после чего был доставлен в медицинское учреждение. Там врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму.

По словам самого Шабалкина, на него напали в деревне Голиково в микрорайоне «Золотые купола» и избили. Спортсмен из-за ударов потерял сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

Напомним, в мае неизвестные избили баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Конфликт между ним и группой неизвестных произошел в ресторане «Джун» на Большой Никитской улице в Москве. После этого Алексей Швед был госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой.

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#конфликт
#спортсмен
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Генерал-майор Ворожцов раскрыл, куда на самом деле летел врезавшийся в «Москва-Сити» беспилотник
Генерал-майор Ворожцов: врезавшийся в одну из башен «Москва-Сити» беспилотник летел к другой цели
01 августа 2023, 11:55

Фото: IStock/Naypong

Рано утром 1 августа ВСУ направили на Москву несколько беспилотников. В Минобороны сообщили, что два дрона уничтожили в Подмосковье, третий сбили с курса специалисты радиоэлектронной борьбы. После этого он врезался в одну из башен «Москва-Сити».
При этом беспилотник мог лететь к другой цели, уверен генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов. Об этом он рассказал «Радио 1».
«Важным средством противодействия беспилотника является нарушение системы их управления, и не секрет, что беспилотник может попасть не по тому объекту, куда они его направляли. Вполне возможно, что он летел по направлению к другой цели, и средством радиоэлектронной борьбы был отклонен. Но полностью его отклонить всё равно невозможно», — сказал Ворожцов.
По мнению военного эксперта, на Украине стараются поднять боевой дух своих граждан. Для этого ВСУ направляют беспилотники на самые значимые для России объекты.
«Им очень важно перекрывать негативную информацию, поступающую с фронта, какими-то яркими, образными картинками. А что может быть ярче и образнее, как разрушенные окна небоскреба в Москве? Только удар по Кремлю или правительству. Ничего более круче нет», — сказал», — заключил Владимир Ворожцов.
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#москва
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В Чехове произошла массовая драка мигрантов, двое убиты
01 августа 2023, 11:51

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Чехове мигранты устроили массовую драку возле кафе, в ходе которое двое были убиты. Об этом сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
«Следователем следственного отдела по городу Чехов ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек», - заявила Врадий.

Следствие установило, что 31 июля на улице Земская в Чехове между двумя группами мигрантов произошел конфликт, который перерос в массовую драку. Двое мужчины были зарезаны ножом. Они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к инциденту. Также ведутся поиски всех участников конфликта.

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#сотрудники
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В Карелии двоих мужчин задержали по подозрению в убийстве шести человек
Двоих мужчин задержали по делу об убийстве и поджоге шести человек в Карелии
01 августа 2023, 11:43

Фото: iStock/Chalabala

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что подозреваемые в убийстве шести человек задержаны в Карелии.
Для сокрытия следов преступления, мужчины пытались сжечь тела убитых.

По словам Волк, оба задержанных жителя Карелии были пьяны. Ночью, они совершили поджог двух деревянных домов, в которых ​были обнаружены тела ​мужчин и женщины с признаками насильственной смерти. Преступниками оказались ранее судимые местные жители. 

​Следователи ходатайствовали перед судом об избрании ​задержанным меры пресечения. Продолжается выяснение обстоятельств произошедшего. 

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