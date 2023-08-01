Ошибочно осуждённого англичанина могут заставить заплатить за содержание в тюрьме

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Отсидевшего 17 лет невиновного жителя Великобритании хотят обязать выплатить деньги за содержание в тюрьме. Об этом сообщает Daily Mail.
Осудили Малкинсона в 2003 году за изнасилование женщины в Манчестере. Он не признал свою вину, и его приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком в семь лет. Все 17 лет мужчина отстаивал свою невиновность, за что отсидел ещё десять лет по прошествии заявленных семи.
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Анастасия Чинкова