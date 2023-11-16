Основателя сетей «Тануки» и «Ёрш» Орлова объявили в федеральный розыск

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Ресторатора и основателя сетей «Тануки» и «Ёрш» Александр Орлов объявлен в федеральный розыск в рамках уголовной статьи. Такие данные следуют из базы МВД.
«Орлов Александр Михайлович. Разыскивается по статье УК», - говорится в базе розыска МВД.
При этом статья, по которой Орлов объявлен в федеральный розыск, не уточняется.
Ранее судья Международного уголовного суда (МУС) Серхио Годинес также был объявлен МВД в розыск по уголовной статье.
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