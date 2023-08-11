Останки более чем 200 человек извлекли при раскопках лагеря «Дулаг-102» в Ленобласти

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Останки более чем 200 человек извлекли из массового захоронения, которое, предположительно, принадлежало концентрационному лагерю «Дулаг-102», сообщил командир поискового отряда "Зов партизан" Александр Гринев.
«На данный момент у нас подняты более 200 тел. Впереди осень, впереди зима, консервировать данное захоронение мы бы не хотели», - прокомментировал ситуацию Гринев.
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