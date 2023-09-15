Раскрыта тайна найденных в Перу инопланетян

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Останки внеземных существ, представленные на заседании Конгресса Мексики, оказались ненастоящими, однако их возраст действительно подтвердился, им около тысячи лет. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Напомним, на заседании мексиканского парламента во время слушаний по НЛО журналист-уфолог Хайме Мауссан представил мумифицированные останки двух «инопланетных» существ, обнаруженные в Перу. «Пришельцам» около тысячи лет, а их ДНК на треть состоит из неизвестных элементов. Два мумифицированных трупа с удлиненными черепами, без зубов и с тремя пальцами на верхних конечностях нашли в слое окаменевших водорослей неподалеку от перуанского города Куско — древней столицы инков.
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Элина Позднякова