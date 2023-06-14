Останки погибшего при нападении акулы в Египте россиянина передадут в РФ

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СМИ: Останки россиянина, которого убила акула в египетской Хургаде, привезет на родину отец
Останки российского туриста, который погиб в Хургаде при нападении акулы, передали специализированной компании для репатриации в РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генконсула России Виктора Воропаева.
Воропаев добавил, что мужчина доставит прах погибшего сына в Россию.
Ранее «Радио 1» сообщало, что из убившей российского туриста тигровой акулы сделают мумию и передадут в музей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«Через некоторое время останки погибшего гражданина России примет его отец, находящийся в Египте», — цитирует агентство слова собеседника.
Ранее «Радио 1» сообщало, что из убившей российского туриста тигровой акулы сделают мумию и передадут в музей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян