«Осторожно, Москва»: Момент взрыва украинского беспилотника в Москва-Сити попал на видео

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Момент взрыва украинского БПЛА над Экспоцентром попал на домашнюю видеокамеру одного из жителей Москва-Сити. Кадры публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале сообщил о том, что ночью 18 августа при попытке пролёта на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник, обломки которого упали в районе Экспоцентра, не нанеся зданию значимых разрушений.
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