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Осужденная решилась продать почку, чтобы заплатить штраф по уголовному делу

В Саратовской области осужденная пытается продать почку, чтобы выйти на свободу
08 августа 2023, 18:37

Фото: iStock/peakSTOCK

Бывшая помощница судьи из Саратовской области Наталья Усанова, осужденная на 15 лет колонии, пытается продать почку, чтобы выйти на свободу, сообщает Telegram-канал Baza.
В 2015 году Усанова получила наказание в виде тюремного заключения на 15 лет за фальсификацию финансовых документов, нарушение авторских прав и участие в преступном сообществе.

Заключенной осталось отбыть три года наказания, однако, за 12 лет, проведенных в тюрьме, она получила более 30 поощрений. Женщина подала на УДО, но, несмотря на положительное решение администрации, отпустить ее не могут, потому что она не выплатила штраф в 500 тысяч рублей.


На одном из судебных заседаний идею Усановой подкинула прокурор – можно продать почку. На свободе женщину ждут двое маленьких детей, потому она согласилась и сейчас собирает документы для проведения этой процедуры.

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#саратов
#тюрьма
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В Танзании случилось землетрясение
08 августа 2023, 19:33

Фото: istockphoto.com/Far700

В 124 км от столицы Додомы Танзании произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Уточняется, что очаг случившегося землетрясения залегал на глубине 10 км.

О жертвах и разрушениях в результате происшествия пока неизвестно.

До этого сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,2 произошло на северо-востоке Афганистана. Эпицентр находился в 72 км к северу от поселка Файзабад, где живут более 44 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 75 км.

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#происшествия
#землетрясение
#природа
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Спасатели приостановили поиски пропавшего без вести во время ливней в Краснодарском крае
08 августа 2023, 19:25

Фото: istockphoto.com/horkins

Поиск мужчины, пропавшего в краснодарском крае на федеральной территории Сириус во время сильных ливней, приостановлен. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.
«В течение недели сотрудники МЧС обследовали русло реки Мзымты, впадающего в неё ручья, также на катерах вели поиск в акватории Черного моря. В связи с тем, что была обследована большая площадь, сейчас поиск приостановлен до появления обновленной информации», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Отмечается, что о пропаже мужчины завили его коллеги по работе в ночь на 10 июля. Спасатели обнаружили на одной из улиц автомобиль без водителя, после чего обследовали затопленные места, но найти человека так и не удалось.

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#спасатели
#мчс
#мужчины
#происшествие
#поиски
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ДТП на трассе М-4 «Дон» стало причиной ограничения движения
08 августа 2023, 19:14

Фото: istockphoto.com/IvanSpasic

На трассе М-4 «Дон» в Кореновском районе Краснодарского края произошло ДТП с участием грузовика, из-за чего на участке дороги ограничили движение. Об этом сообщает госавтоинспекция региона.
«На трассе М-4 ДОН в Кореновском районе автоинспекторы регулируют движение. Из-за ДТП частично ограничено движение на 1283-м километре автодороги», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Уточняется, что грузовик врезался в отбойник, в результате аварии разлилось топливо. По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением.

До этого сообщалось, что в аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск погибли три подростка и мужчина. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля KIA Sorento влетел в стоящий на обочине грузовик. Сообщается, что погибли 63-летний мужчина, который управлял автомобилем, 17-летняя девушка и два мальчика 12 и 13 лет.

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#дтп
#движение
#грузовик
#автодороги
#транспорт
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Женщина разыграла сцену с ограблением, чтобы скрыть похищение трёх млн рублей
08 августа 2023, 18:11

Фото: iStock/blinow61

В Тюмени работница магазина сымитировала ограбление, чтобы скрыть кражу трёх млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
В сентябре прошлого года двое неизвестных напали на сотрудницу магазина и украли 3 миллиона рублей. Нападавшие признали свою вину.

Однако сейчас выяснилось, что сотрудница специально наняла своих знакомых, которым заплатила по 50 тыс. рублей. Сообщается, что мужчины были ранее судимы по статье о грабеже. В настоящее время им вынесена мера принуждения в виде обязательной явки, а в отношении женщины возбуждено уголовное дело. 

В пресс-службе УМВД уточнили, что расследование дела продолжается.

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#кража
#преступление
#мвд
#расследование
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В Татарстане задержали мужчину по подозрению в педофилии
В Татарстане задержали подозреваемого в развращении несовершеннолетних
08 августа 2023, 18:11

Фото: iStock/filrom

Жителя Альметьевска задержали по подозрению в развращении несовершеннолетних, сообщает МВД по Татарстану.
По информации министерства, 28-летний мужчина приглашал несовершеннолетних к себе домой, угощал вкусностями, показывал фильмы, позволял играть в компьютерные игры, а затем предлагал им заняться сексом за деньги.

«Поступила оперативная информация о том, что местный житель причастен к преступлениям против половой неприкосновенности и развратным действиям в отношении несовершеннолетних», - прокомментировали ситуацию представители МВД.

Отмечается, что по факту этого происшествия следственные органы приняли процессуальное решение. 

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#педофилия
#татарстан
#мвд
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Мирный житель погиб из-за обстрела Киевского района Донецка со стороны ВСУ
Мэр Донецка сообщил о гибели мирного жителя при обстреле ВСУ Киевского района
08 августа 2023, 17:35

Фото: iStock/frantic00

Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка, погиб мирный житель. Об этом градоначальник написал в своем телеграмм-канале.
По словам Кулемзина, украинские формирования обстреляли район с мирными жителями. В результате происшествия, погиб мужчина 1989 года рождения.

Также, известно о пятерых пострадавших, один из которых ребенок. 

Ранее, врио ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ целенаправленно используют кассетные боеприпасы для обстрелов российских территорий. По его словам, ВСУ пытаются перегрузить российскую систему противовоздушной обороны. В результате применения таких боеприпасов, число жертв среди мирных граждан растет. 

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#ребёнок
#боеприпасы
#мужчина
#происшествия
#днр
#всу
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В Таллине вандалы осквернили советский мемориал
В Таллине осквернили мемориал с советскими военными памятниками
08 августа 2023, 16:49

Фото: iStock/Elena Perova

В Таллине вандалы осквернили советский мемориал на холме Маарьямяэ, сообщает Postimees.
«На одной из скульптурных композиций мемориала, которая называется «Гибнущие чайки», появились надписи «Слава Украине» и другие», - прокомментировали ситуацию в издании.

По факту случившегося возбудили уголовное дело за осквернение памяти умершего. Наказание по этой статье предусматривает штраф либо лишение свободы.

Вандалов разыскивают, на месте происшествия работают следователи. 

Ранее в киевском парке «Партизанской славы» осквернили бюсты советских партизан. Неизвестные облили памятники красной краской и исписали их.

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#вандализм
#памятники
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У женщины, которую насмерть сбил курьер на электровелосипеде, остался четырехлетний сын
У москвички, которую насмерть сбил курьер на электровелсипеде, остался маленький ребенок
08 августа 2023, 15:51

Фото: iStock/Irina_Geo

У 32-летней жительницы Москвы, которую 26 июля насмерть сбил курьер на электровелосипеде, остался четырехлетний сын, сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, в центре Москвы мужчина на электровелосипеде сбил женщину, от полученных травм, она скончалась в больнице.

Курьер сбил москвичку, когда она переходила дорогу. Он на полной скорости снес ее, отчего женщина упала, получив закрытый перелом обеих лодыжек и заднего края большеберцовой кости, вывих стопы. Врачи долго боролись за ее жизнь, однако, 2 августа она все же скончалась.

Курьер скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшей никакой помощи. Через два дня после смерти женщины, курьера задержали. На него возбудили уголовное дело, сейчас он находится в СИЗО.

Стало известно, что у погибшей остался четырехлетний сын. Есть ли у мальчика другие родственники - в СМИ не уточнили.

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#москва
#курьер
#ребёнок
#смерть
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В Монголии зафиксирован случай заражения человека бубонной чумой
08 августа 2023, 15:04

Фото: iStock/Godji10

В столице Монголии Улан-Баторе мужчина заразился бубонной чумой после того, как съел мясо сурка. Об этом сообщает Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии.
Согласно сообщению, мужчина был госпитализирован после того, как съел мясо сурка. При этом анализы показали, что он заразился бубонной чумой.

Ранее также в ведомстве сообщали, что всего в Монголии в приграничных регионах с Россией было выявлено 137 очагов чумы в 17 аймаках. Однако случаев заражения людей зафиксировано не было. Тогда местным жителям напомнили о том, что охотиться на сурков и употреблять их мясо запрещено. 

При этом в зоне риска находятся жители российской республики Тува, которая граничит с Монголией. 



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#мясо
#жители
#анализы
#мужчина
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