Осужденная решилась продать почку, чтобы заплатить штраф по уголовному делу

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Бывшая помощница судьи из Саратовской области Наталья Усанова, осужденная на 15 лет колонии, пытается продать почку, чтобы выйти на свободу, сообщает Telegram-канал Baza.
В 2015 году Усанова получила наказание в виде тюремного заключения на 15 лет за фальсификацию финансовых документов, нарушение авторских прав и участие в преступном сообществе.
Заключенной осталось отбыть три года наказания, однако, за 12 лет, проведенных в тюрьме, она получила более 30 поощрений. Женщина подала на УДО, но, несмотря на положительное решение администрации, отпустить ее не могут, потому что она не выплатила штраф в 500 тысяч рублей.
На одном из судебных заседаний идею Усановой подкинула прокурор – можно продать почку. На свободе женщину ждут двое маленьких детей, потому она согласилась и сейчас собирает документы для проведения этой процедуры.
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Заключенной осталось отбыть три года наказания, однако, за 12 лет, проведенных в тюрьме, она получила более 30 поощрений. Женщина подала на УДО, но, несмотря на положительное решение администрации, отпустить ее не могут, потому что она не выплатила штраф в 500 тысяч рублей.
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Евгения Парфентьева