Осужденный бывший глава Курганского УФНС ранен в зоне СВО

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Бывший глава Курганской налоговой службы Владимир Рыжук, осужденный за коррупцию, получил ранение в зоне СВО, пишет URA.RU.
«Судимый за коррупцию бывший глава курганской налоговой Владимир Рыжук получил ранение на СВО, куда он отправился из колонии», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.
В 2019 глава Рыжук был приговорен к 8,5 годам лишения свободы за растрату вверенного ему имущества и получение взятки в особо крупном размере. Позже, он предпочел пойти служить в зоне боевых действий, заключив контракт с ЧВК «Вагнер».
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