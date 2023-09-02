Осужденный за смертельное ДТП заключенный сбежал из свердловской колонии

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В городе Камышлов Свердловской области заключенный совершил побег из колонии-поселения №45 ГУФСИН России в поселке Восточный Камышловского района. Житель Алапаевска Иван Григорьев бежал еще 30 августа, но сообщение о побеге появилось только сегодня.
Среди всех мест лишения свободы колония-поселение отличается самым мягким и либеральным режимом. Здесь нет тотального контроля, строгих тюремных условий с запирающимися камерами и решетками на окнах. Заключенные пользуются определенной свободой в пределах ограниченной территории. Соответственно, и побег отсюда совершить легче, нежели из тюрьмы или колонии с классическим режимом.
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