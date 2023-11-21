Осужденного экс-генерала СКР Максименко обнаружили мёртвым в СИЗО

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В московском СИЗО «Лефортово» обнаружили без признаков жизни бывшего генерал-майора юстиции, руководившего управлением собственной безопасности (УСБ) Следственного комитета России (СКР), Михаила Максименко.
Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на источник в правоохранительных органах. С его слов, тело нашли ранним утром 21 ноября в комнате хранения вещей.
Михаил Максименко отбывал 14-летний срок, который получил за коррупцию. По данным следствия, он вместе с бывшим начальником московского главка СКР генералом Александром Дрымановым и другими высокопоставленными сотрудниками ведомства получили миллион долларов от вора в законе Шакро Молодого. Предметом договора было освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца), которого арестовали за перестрелку у столичного ресторана.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге спецназ провел обыск в СИЗО-1 после происшествия со смертью двух заключенных.
Как сообщает E1.ru, проводили крайне жесткий обыск.
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Михаил Максименко отбывал 14-летний срок, который получил за коррупцию. По данным следствия, он вместе с бывшим начальником московского главка СКР генералом Александром Дрымановым и другими высокопоставленными сотрудниками ведомства получили миллион долларов от вора в законе Шакро Молодого. Предметом договора было освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца), которого арестовали за перестрелку у столичного ресторана.
Как сообщает E1.ru, проводили крайне жесткий обыск.
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Мария Фирсова