Осужденного на пожизненный срок маньяка Чупа-Чупса увезли из колонии

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Маньяка-расчленителя Евгения Чуплинского — пенсионера МВД, осужденного за убийство 19-ти женщин, перевезли из колонии особого режима «Снежинка» в СИЗО Новосибирска. Об этом сообщает НГС, ссылаясь на источники.
Чуплинский, отбывающий пожизненное наказание, привезен для участия в следственных действиях по новым уголовным делам.
Бывший полицейский, известный также по прозвищу Чупа-Чупс, в период с 1998 по 2006 убивал проституток в Новосибирске и окрестностях. В 2018 году Новосибирский областной суд назначил ему пожизненное заключение в колонии особого режима. По 13 убийствам его оправдали в связи с истечением срока давности.
Следствие выявило доказательства, подтверждающие его причастность к смерти 19 человек. Сам Чуплинский признался в 29 преступлениях. В сентябре 2019 года его этапировали в Хабаровский край, к месту отбывания наказания в колонии особого режима ИК-6 поселка Эльбан «Снежинка».
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Бывший полицейский, известный также по прозвищу Чупа-Чупс, в период с 1998 по 2006 убивал проституток в Новосибирске и окрестностях. В 2018 году Новосибирский областной суд назначил ему пожизненное заключение в колонии особого режима. По 13 убийствам его оправдали в связи с истечением срока давности.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, который задушил двухлетнюю девочку. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак