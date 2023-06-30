Осужденный за растление ребенка приморский депутат Самсонов отказался от адвокатов

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Приморский Депутат Артем Самсонов отказался от двух местных адвокатов во время повторного апелляционного рассмотрения
Депутат Приморского края Артем Самсонов, осужденный в 2022 году за растление ребенка, отказался от двух местных адвокатов в ходе повторного апелляционного рассмотрения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Приморского краевого суда Елену Оленеву.
При этом Самсонов не стал пояснять, почему принял такое решение, отметила Оленева.
Следствие утверждает, что в июле 2019 года Самсонов отдыхал во Владивостоке на базе отдыха в районе улицы Лазурная. Общаясь с одиннадцатилетнем сыном своего знакомого, депутат продемонстрировал ребенку «предмет интимного характера» и рассказывал о его предназначении.
Артем Самсонов вину не признал, а его защитники подали ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием факта совершение преступления. Они также попросили возбудить дела на оклеветавших депутата свидетелей.
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«Адвокаты Мельник и Касилова не явились, московский заболел и не явился. В судебном заседании Самсонов сообщил, что отказывается от Мельника и Касиловой. По этой причине заседание отложено на 7 июля», — цитирует издание слова собеседницы.
Следствие утверждает, что в июле 2019 года Самсонов отдыхал во Владивостоке на базе отдыха в районе улицы Лазурная. Общаясь с одиннадцатилетнем сыном своего знакомого, депутат продемонстрировал ребенку «предмет интимного характера» и рассказывал о его предназначении.
Артем Самсонов вину не признал, а его защитники подали ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием факта совершение преступления. Они также попросили возбудить дела на оклеветавших депутата свидетелей.
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Диана Аванесян