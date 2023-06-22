Осужденный за взятки начальник антикоррупционного главка МВД вышел по УДО

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Денис Сугробов досрочно вышел на свободу из исправительной колонии
Бывший начальник антикоррупционного главка МВД России Денис Сугробов досрочно вышел на свободу из исправительной колонии города Скопин Рязанской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свои источники.
В СМИ напомнили, что Сугробов получил срок в мае 2014 года, когда вскрылось громкое дело о взятках и организации преступного сообщества.
6 июня 2023 года стало известно, что суд частично удовлетворил ходатайство об УДО, освободив его от основного наказания.
По словам источника, выйти бывший генерал должен был сегодня. Рядом с колонией дежурила толпа журналистов, однако, все, что им удалось увидеть – две тонированных машины, которые выехали с территории ровно в 8 утра.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Следственный комитет РФ по республике Дагестан завел уголовное дело после смертельного ДТП на автодороге «Москва-Хасврют», которое унесло жизни восьми человек.
В СМИ напомнили, что Сугробов получил срок в мае 2014 года, когда вскрылось громкое дело о взятках и организации преступного сообщества.
По словам источника, выйти бывший генерал должен был сегодня. Рядом с колонией дежурила толпа журналистов, однако, все, что им удалось увидеть – две тонированных машины, которые выехали с территории ровно в 8 утра.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Следственный комитет РФ по республике Дагестан завел уголовное дело после смертельного ДТП на автодороге «Москва-Хасврют», которое унесло жизни восьми человек.
Евгения Парфентьева