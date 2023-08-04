Осуждённый алиментщик пытался пронести наркотики в колонию в Электростали

Фото: Пресс-служба УФСИН РФ по МО
Сотрудники колонии-поселения в Электростали пресекли попытку доставить туда крупную партию наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Московской области.
В исправительное учреждение самостоятельно прибыл осуждённый по статье о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Суд приговорил его к трём месяцам лишения свободы.
При досмотре вещей мужчины сотрудники обнаружили запрещённые средства, спрятанные ухищрённым способом в потайном кармане. В двух свёртках, перемотанных скотчем, находились вещество серо-коричневого и белого цвета, а также четыре шприца.
Экспертиза установила, что изъятые вещества являются метадоном и героином общей массой около 100 г. Теперь осуждённому грозит до 10 лет лишения свободы.
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При досмотре вещей мужчины сотрудники обнаружили запрещённые средства, спрятанные ухищрённым способом в потайном кармане. В двух свёртках, перемотанных скотчем, находились вещество серо-коричневого и белого цвета, а также четыре шприца.
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Лора Луганская