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Осуждённого за каннибализм жителя Анивы помиловали после участия в СВО

23 ноября 2023, 14:54
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Жителя Сахалинской области, осуждённого за каннибализм, помиловали после участия в спецоперации, об этом сообщает «Курьер. Среда».
По информации СМИ, 44-летний житель города Анива Денис Горин впервые оказался в местах лишения свободы в 2003 году. Тогда он убил человека, а также отрезал куски от его тела и съел.

В 2010 году Горина выпустили из колонии за примерное поведение, но уже в 2011 он вместе с братом до смерти избил мужчины, также отрезал от него несколько кусков на съедение, а затем попытался скрыть преступление, спрятав труп на берегу реки. За это преступление Горина наказали на 22 года лишения свободы.


Однако, не так давно он опубликовал в социальной сети фотографию в камуфляжной форме с нашивкой «Зачебурашим». Отмечается, что такие нашивки носят волонтёры Кузбасса.

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В Подмосковье скончалась девочка, платье которой загорелось от кухонной плиты
23 ноября 2023, 18:08

Фото: iStock/maxim4e4ek

В деревне Павлищево в Можайском районе Подмосковья платье четырехлетней девочки загорелось от газовой плиты, ребенок получил сильнейшие ожоги. Врачи 2 недели боролись за ее жизнь, однако сегодня она умерла. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, 11 ноября девочка находилась в квартире с матерью. Когда женщина отвлеклась, девочка залезла на табуретку, чтобы достать что-то из гарнитура над включенной газовой плитой. Платье на ней загорелось.

Ребенка оперативно доставили в больницу с ожогами 72% тела. Потом перевезли на вертолёте в ожоговое отделение люберецкой больницы. Ребенок не мог дышать самостоятельно и находился на ИВЛ.

Две недели врачи боролись за жизнь малышки. Ей было сделано несколько операций и уже собирались транспортировать в Москву. Однако сегодня почки девочки не выдержали и она умерла.

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Подмосковные огнеборцы спасли восьмерых жильцов горевшей многоэтажки Егорьевске
23 ноября 2023, 18:05

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вместе с сотрудниками федеральной противопожарной службы спасли восемь человек во время тушения пожара в Егорьевске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
ЧП произошло в многоквартирном доме. Прибыв на место пожара, огнеборцы увидели, что из окна квартиры на пятом этаже идёт густой дым, а с балкона раздаются крики о помощи.
 
Работники пожарно-спасательных формирований провели разведку и выяснили, что пожар возник в одной из квартир на пятом этаже. Два смежных жилища плотно заволокло дымом.
 
В одной из квартир находилась семья с четырьмя детьми. Из-за сильного задымления люди не могли покинуть помещение и ждали помощи на балконе. Вскрыв дверь, огнеборцы вывели из квартиры детей и взрослых, надев на них спасательные маски, а затем передали бригадам скорой помощи. 
 
В другой квартире спасались две женщины. Спасатели вывели их на свежий воздух и также передали медикам. Благодаря слаженной работе огнеборцев пожар удалось оперативно потушить.
 
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МВД: В Энгельсе установили личности подростков, жаривших хлеб на Вечном огне
23 ноября 2023, 17:41

Фото: iStock/ia_64

Полиция в Энгельсе установила личности двух подростков, которые жарили хлеб на вечном огне, об этом сообщили представители МВД по Саратовской области в своем Telegram-канале.
Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором подростки поджаривали кусок хлеба, нанизанный на палку, на Вечном огне мемориала «Героям фронта и тыла 1941-1945».

Правоохранителям удалось установить личности несовершеннолетних правонарушителей. Родителей обоих подростков 2009 года рождения привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Отмечается, что оба молодых человека воспитываются в благополучных семьях и ранее в поле зрения не попадали.

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#саратов
#вечный огонь
#хлеб
#полиция
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На вокзале Казани в багаже пассажира обнаружили боевую гранату
23 ноября 2023, 17:20

Фото: iStock/by sonmez

В багаже одного из пассажиров казанского вокзала обнаружили боевую гранату, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Пассажир спокойно поставил свой багаж на ленту сканера, однако, как только система обнаружила лазер ручной гранаты РГД-5, то бешено запищала, парализовав работу всего вокзала Казани.

Выяснилось, что 57-летний хозяин злополучной сумки с гранатой – военный, который собрался в отпуск в Адлер и просто забыл выложил боевой припас из своего багажа. 

На вой сканера сбежались оперативники, который выспросили всю необходимую информацию у мужчины, отобрали у него гранату и попросили впредь быть внимательнее.

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Пермский аэропорт эвакуируют из-за посылки с предметами, похожими на гранаты

Из многоэтажки в Москве эвакуировали 60 человек, после обнаружения двух гранат

Осуждённого за каннибализм жителя Анивы помиловали после участия в СВО
#отпуск
#багаж
#пассажир
#граната
#вокзал
#казань
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Пермский аэропорт эвакуируют из-за посылки с предметами, похожими на гранаты
23 ноября 2023, 17:12

Фото: iStock/ovbelov

Аэропорт в Перми экстренно эвакуируют из-за посылки, в которой находятся похожие на гранаты предметы, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, посылку доставили в грузовой комплекс аэропорта в Перми. Кому именно она предназначалась - не уточняется, однако, известно, что в ней нашли подозрительные предметы, похожие на гранаты.

Три гранаты, находящиеся в мешке, удалось обнаружить с помощью интроскопа. Всех сотрудников грузового комплекса экстренно эвакуировали из здания. 

В настоящий момент к зданию аэропорта направляются взрывотехники.

Напомним, ранее из многоэтажного дома на Старопетровском проезде в Войковском районе Москвы эвакуировали 60 человека, после того как в подъезде были обнаружены две гранаты.

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#граната
#аэропорт
#сотрудники
#посылка
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В Сочи мужчина до смерти забил молотком бывшую супругу на глазах у сына
23 ноября 2023, 16:58

Фото: iStock/Motortion

В Сочи мужчина до смерти забил бывшую супругу молотком, а потом изрезал ее ножом на глазах у маленького сына. Об этом сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.
Следствие установило, что 45-летний мужчина утром 23 ноября пришёл в квартиру своей бывшей супруги, где она жила с их общим маленьким сыном.

«Открыв имевшимся при себе ключом дверь, мужчина вошел в квартиру, где принесенным с собой молотком нанес множественные удары по голове и телу женщины, а после причинил ножевые ранения», - говорится в сообщении ведомства.

Женщина скончалась на месте. Уточняется, что в момент убийства в квартире находился маленький сын бывших супругов, он не пострадал.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан. С учетом характера преступления подозреваемому будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

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#машины
#сын
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Появились кадры крупного пожара на Новом Арбате в Москве
На Новом Арбате в Москве разгорелся крупный пожар
23 ноября 2023, 16:02

Фото: iStock/OlgaMiltsova

В Москве на Новом Арбате разгорелся крупный пожар, кадры происшествия публикует Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, пламя разгорелось в помещении ресторана Steak it easy по адресу Новый Арбат 21. Предварительно, в заведении вспыхнул потолок. 

На кадрах видно, как в небо от ресторана взвивается густой столб чёрного дыма.
Известно, что всех посетителей успели эвакуировать. В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее стало известно, что из многоэтажного дома на Старопетровском проезде в Войковском районе Москвы эвакуировали 60 человека, после того как в подъезде были обнаружены две гранаты.

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#происшествия
#пожар
#москва
#рестораны
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Из многоэтажки в Москве эвакуировали 60 человек, после обнаружения двух гранат
23 ноября 2023, 15:27

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

В подъезде многоэтажного дома столицы обнаружили две гранаты, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, боеприпасы обнаружили в многоэтажном доме на Старопетровском проезде в Войковском районе Москвы. Из здания экстренно эвакуировали 60 человек. 

Предположительно, обнаруженные гранаты были изготовлены во времена Великой Отечественной войны. Их нашли при разгрузке мусоропровода на 22 этаже.

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы. 

Напомним, вчера мощный взрыв прогремел на погранпосту между США и Канадой. Выяснилось, что подорвался один из автомобилей, который выезжал из Штатов. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ФБР.

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#боеприпасы
#москва
#граната
#дом
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«Мисс Вселенная – 2021» обвинила сотрудников аэропорта Стамбула в краже на 2 млн рублей
Мисс Вселенную 2021 Каннабис обокрали на 2 миллиона рублей в аэропорту Стамбула
23 ноября 2023, 15:24

Фото: istock / AndreyPopov

Мисс Вселенную 2021 и ведущую «Красивого шоу» на телеканале ТНТ Полли Каннабис обокрали в аэропорту Стамбула более, чем на ₽2 млн.

Как сообщает телеграм-канал Shot, из багажа девушки попали ювелирные украшения от  Bulgari и Roberto Coin. Итого сумма пропажи составила ₽2,2 млн. Супермодель заверяет, что стала жертвой  профессиональной группы грамотно подготовленных воров.

Как рассказала девушка, она летела в Минск из аэропорта Стамбула. Небольшой чемодан с драгоценностями был с ней в ручной клади.

По словам Каннабис, странности начались прямо перед посадкой: ей сказали, что ручную кладь тоже нужно сдать в багажный отсек, так как на борту больше не осталось места, а сотрудник аэропорта, принимавший багаж, крайне пристально разглядывал все молнии и замки на её чемоданчике.

Полиция Стамбула возбудила уголовное дело по факту кражи.

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