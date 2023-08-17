От пожаров на Гавайях погибли уже 110 человек

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Число жертв мощных пожаров на Гавайях выросло до 110. Об этом сообщил губернатор штата Джош Грин, которого цитируют РИА Новости.
Пожары в лесах на островах Мауи и Большом возникли из-за сухости и высоких температур и усиливаются вследствие сильных порывов ветра, вызванных ураганом «Дора». Некоторые очаги пожара распространились на территории размером до 400 гектаров. Огнём были уничтожены различные населенные пункты, включая популярный у туристов Лахайна.
По информации главы штата, это самый смертоносный пожар за последние сто лет на территории Соединённых Штатов.
Ранее на Гавайях одновременно нашли живыми 60 человек, которых считали без вести пропавшими после пожаров на Мауи. При этом сотни людей продолжают считаться «неучтёнными», а многие люди на острове не имеют доступа к средствам связи и не могут сообщить о себе родственникам и властям.
Губернатор Грин сообщал о том, что это самый смертоносный пожар за последние сто лет на территории Соединённых Штатов.
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По информации главы штата, это самый смертоносный пожар за последние сто лет на территории Соединённых Штатов.
На Гавайях нашли живыми 60 пропавших без вести после пожаров
Ранее на Гавайях одновременно нашли живыми 60 человек, которых считали без вести пропавшими после пожаров на Мауи. При этом сотни людей продолжают считаться «неучтёнными», а многие люди на острове не имеют доступа к средствам связи и не могут сообщить о себе родственникам и властям.
Губернатор Грин сообщал о том, что это самый смертоносный пожар за последние сто лет на территории Соединённых Штатов.
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Артем Путинцев