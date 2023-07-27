От рухнувшего на Алтае вертолета практически ничего не осталось

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От рухнувшего на Алтае вертолета Ми-8 практически ничего не осталось, по меньшей мере шесть человек погибли, пишет Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, пострадавших бросились спасать очевидцы. У 10 из 16 находившихся на борту очень тяжелые травмы – до 90 процентов ожогов тела.
Еще шестерых пассажиров до сих пор не могут найти, предположительно, они погибли.
Сейчас пострадавших на вертолёте госпитализируют в Горно-Алтайск.
Отмечается, что туристическая группа возвращалась с горы Белуха.
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Еще шестерых пассажиров до сих пор не могут найти, предположительно, они погибли.
Отмечается, что туристическая группа возвращалась с горы Белуха.
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Евгения Парфентьева