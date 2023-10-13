«Отбиты селезенка и поджелудка»: Шестиклассницу жестоко избили одноклассники

Фото: iStock/SB Arts Media
Шестиклассницу, которую жестоко избили на уроке одноклассники, эвакуировали в Уфу на вертолёте, об этом сообщает UFA1.RU со ссылкой на Минздрав Башкирии.
Инцидент произошел в одной из школ деревни Савалеево.
Как рассказала мать пострадавшей девочки, во время урока на неё набросились два одноклассника и жестоко избили. Школьнице отбили селезёнку и поджелудочную железу. Все тело девочки покрыто синяками.
Сперва школьницу госпитализировали в реанимацию Кармаскалинской районной больницы. 11 октября её вертолётом отправили в республиканскую детскую больницу Уфы. Отмечается, что ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.
Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.
Читайте также:
В Красноярске двухлетняя девочка умерла из-за родителей-сыроедов
В Новокузнецке нашли тело четырехмесячного младенца в квартире
СК: В Хабаровске возбудили дело после нападения стаи собак на девочку
Как рассказала мать пострадавшей девочки, во время урока на неё набросились два одноклассника и жестоко избили. Школьнице отбили селезёнку и поджелудочную железу. Все тело девочки покрыто синяками.
Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.
Читайте также:
В Красноярске двухлетняя девочка умерла из-за родителей-сыроедов
В Новокузнецке нашли тело четырехмесячного младенца в квартире
СК: В Хабаровске возбудили дело после нападения стаи собак на девочку
Евгения Парфентьева