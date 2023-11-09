Отец изнасиловал 14-летнюю дочь в Свердловской области

Сооснователь компании Apple 73-летний Стив Возняк попал в больницу из-за перенесенного ишемического инсульта, сообщило издание El Sol De Mexico и портал TMZ. В этот момент он был в Мехико, где планировал выступить на бизнес-форуме, однако сейчас его речь отменили.