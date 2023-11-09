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Отец изнасиловал 14-летнюю дочь в Свердловской области

09 ноября 2023, 11:20
Фото: iStock/filrom

Фото: iStock/filrom

Мужчина изнасиловал свою 14-летнюю дочь, которая приехала к нему в гости на летние каникулы в посёлок Кедровка Свердловской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, девочка после развода родителей жила со своей мамой в Челябинской области. Однако продолжала общаться с отцом и приехала к нему в гости на летние каникулы. В одну из ночей мужчина зашел в комнату дочери и изнасиловал ее.

Когда девочка вернулась к маме она долгое время боялась сознаться в произошедшем. Ей было стыдно. В итоге она не выдержала и все рассказала.


Женщина незамедлительно обратилась в полицию. Мужчину задержали, однако он отказался давать показания. Возбуждено уголовное дело. Также известно, что отец-извращенец уже ранее был судим за побои и наркотики.

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#наркотики
#уголовное каникулы
#отец
#мужчина
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В Челябинской области женщину вывезли в лес и заставили руками вырыть могилу
09 ноября 2023, 11:17

Фото: iStock/Akintevs

На Урале две девушки 18 и 23 лет оказались перед судом за похищение и избиение 54-летней женщины.
Telegram-канал Mash пишет, что юные россиянки совершили преступление из ревности. В апреле в поселке Кисегач Челябинской области они схватили местную жительницу и затолкали её в багажник автомобиля.
 
Похитительницы отвезли женщину в ближайший город Касли. В квартире избили. После чего вывезли жертву в лес и заставили голыми руками рыть могилу. Похищенной угрожали расправой и били.
 
После издевательств похитительницы оставили женщину в лесу и уехали.

Ранее сообщалось, что к 10 годам тюремного заключения приговорили Энн Нельсон-Кох. Она преподавала в баптистской школе города Тома округа Монро. Педагог в подвале учебного заведения совершала с ним развратные действия. На момент преступлений женщине было 67 лет, а школьнику— 14.

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#женщины
#отношения
#полиция
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Прокуратура обжаловала отказ на заочный арест Толоконниковой*
09 ноября 2023, 10:17

Фото: РИА Новости/ Алексей Куденко

Прокуратура обжаловала отказ на заочный арест участницы группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой*, который вынес Бабушкинский суд Москвы, об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на суд.
Напомним, ранее в Бабушкинский суд с просьбой о заочном аресте Толоконниковой* обратилось следствие. Её обвиняют по статье об оскорблении чувств верующего, за что 29 марта 2023 года активистка была объявлена в розыск. Однако, суд ответил следствию отказом. При этом, причину отказа суд не стал озвучивать.

«В суд поступило апелляционное представление на постановление об отказе в удовлетворении ходатайства», - прокомментировала ситуацию собеседница агентства. 

При этом, какой именно проступок Толоконниковой* стал причиной возбуждения уголовного дела - до сих пор не раскрывается.

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На Сахалине суд дал почти три года колонии военному за отказ от участия в СВО

СК: Украинский боец получил 14 лет тюрьмы за выстрел в женщину из гранатомёта

*Признана иностранным агентом на территории РФ
#суд
#розыск
#следствие
#рф
#прокуратура
#москва
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На Сахалине осудили военного за отказ участвовать в СВО
На Сахалине суд дал почти три года колонии военному за отказ от участия в СВО
09 ноября 2023, 09:54

Фото: iStock/Zolnierek

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к трём годам лишения свободы военного, который отказался участвовать в спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что мужчина умышленно не исполнил приказ об убытии в служебную командировку для участия в спецоперации, объяснив своё поведение семейными обстоятельствами и проблемами со здоровьем. 

За это суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 9 месяцев в колонии-поселении. 

Также уточняется, что военный не исполнил приказ в период проведения мобилизации в стране, что было признано судом как отягчающее обстоятельство. 

В настоящий момент приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован.

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#суд
#военные
#приговор
#наказание
#сво
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Сайты российских банков взломали хакеры
09 ноября 2023, 09:52

Фото: iStock/welcomia

На двух сайтах новости о заморозке выплат уже удалены.
Baza пишет, что официальные страницы банков взломали хакеры. Сегодня утром на сайтах трех российских банков — Фора Банка, БЖФ Банка и ВБРР была опубликована информация о приостановке выплат вкладов физлиц. В данный момент новость удалена с сайтов БЖФ и ВБРР. В БЖФ банке уже подтвердили, что их сайт был взломан.

Ранее на официальных банковских сайтах было сказано, что средства на счетах физических лиц, которые превышают 1 миллион 400 тысяч рублей, будут автоматически переведены в облигации госзайма, а выплаты по суммам ниже приостановят «вплоть до отмены введенных ограничительных мер».

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#сайт
#банк
#хакер
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Полиция задержала двух мужчин за тройное убийство, совершенное в 1994 году
09 ноября 2023, 09:48

Фото: iStock/Michael Nesterov

В Оренбургской области полиция задержала двоих мужчин за убийство, совершенное в 1994 году, об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Следственный комитет по региону.
По информации следствия, 23 сентября 1994 года в оренбургской квартире обнаружили труп 48-летней женщины, её 19-летней дочери, которая была на пятом месяце беременности, и 10-летнего сына. На телах погибших нашли множественные колото-резанные ранения и следы удушья. Позже стало ясно, что преступники украли из квартиры более 15 миллионов рублей. 

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело об убийстве. 

Подозреваемые в совершении этого страшного преступления были установлены 29 лет спустя. По версии следствия, двое мужчин, которых задержали весной 2023 года, ворвались в квартиры женщины, занимавшейся бизнесом, чтобы ограбить её. Однако они также убили всех членов её семьи. 

В настоящий момент подозреваемые остаются под стражей.

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#уголовное труп
#преступники
#семья
#ограбление
#следственный комитет
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В Якутии обнаружили тела пропавших рыбаков
09 ноября 2023, 09:09

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Спасатели нашли трупы трёх пропавших рыбаков в Оймяконском районе Якутии.
Telegram-канал Службы спасения Якутии сообщает, что 9 ноября во время поисковых работ на реке Индигирке в Оймяконском районе спасатели нашли тела троих пропавших мужчин.
 
5 ноября мужчины  отправились на рыбалку в местность «Туостах» из села Оймякон. 7 ноября людии заметили один снегоход на базе «Туостах», а другой «Буран» нашли без людей на дне реки. Дно Индигирки подводными видеокамерами обследовала поисковая группа.

На месте работали 6 спасателей Службы спасения республики и 10 добровольцев.

В Службе спасения предупреждают, что сейчас толщина льда пока недостаточна для проезда транспортных средств. Выезд на лёд может закончиться трагедией.

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#рыбалка
#новости
#происшествие
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75-летняя учительница попала в тюрьму за изнасилование 14-летнего ученика
09 ноября 2023, 08:54

Фото: iStock/gorodenkoff

В США осуждена 75-летняя учительница из штата Висконсин.
Женщина в 2016-2017 учебном году неоднократно насиловала школьника, сообщает WFTV.

К 10 годам тюремного заключения приговорили Энн Нельсон-Кох. Она преподавала в баптистской школе города Тома округа Монро. По словам ученика, женщина в подвале учебного заведения совершала с ним развратные действия. На момент преступлений женщине было 67 лет, а школьнику— 14.

Учительницу арестовали в апреле прошлого года, после того, как пострадавший выдвинул против педагога официальные обвинения. Всего Нельсон-Кох обвинили в 25 пунктах различных статей о сексуальном насилии над несовершеннолетними. В начале августа женщина была признана виновной. Ей грозило более 600 лет тюрьмы.

27 октября экс-учительницу приговорили к 10 годам заключения с последующим 15-летним нахождением под надзором. Суд принял во внимание характеристику с места работы. Нельсон-Кох коллеги назвали «добрым, самоотверженным и трудолюбивым» педагогом.

По мнению заместителя окружного прокурора Сары Скилз, подсудимая не раскаялась в содеянном. По её словам, рассказы защиты о лучших качествах учительницы можно назвать «добродетельным маскарадом и попыткой скрыть её хищнические наклонности».

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#школа
#учитель
#дети
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В Екатеринбурге сотрудники отеля вызвали Росгвардию, чтобы прогнать молодожёнов
09 ноября 2023, 05:40

Фото: iStock/Виктор Высоцкий

В Екатеринбурге сотрудники отеля Hyatt Regency вызвали Росгвардию, чтобы выгнать молодожёнов в их первую брачную ночь. Об этом пишет E1.RU.
В публикации говорится, что россияне сыграли свадьбу 14 октября, при этом номер в отеле у них был забронирован ещё в августе. После банкета они приехали в Hyatt, однако у молодых людей не оказалось паспортов, и их отказались заселять. Девушка пообещала, что через 20 минут документы привезут, и попросила все же заселить их.

Администратор отеля ответила отказом, после чего в конфликт вмешалась охрана.

«Трое мужчин тоже спросили у нас оригиналы паспортов, несмотря ни на наши наряды, ни на наши объяснения. Мои попытки решить конфликт были всеми проигнорированы. Я раз 300 попросила: «Пожалуйста, проводите нас куда-нибудь отсюда, чтобы мы подождали, когда привезут наши паспорта», — цитирует издание слова собеседницы.

После того как у новобрачных состоялся разговор с охраной, в Hyatt Regency вызвали Росгвардию. Девушка рассказала, что прибывшие правоохранители увидели заплаканную невесту и её жениха, после чего шёпотом попросили их покинуть отель.

Отмечается, что отель вернул россиянам ранее уплаченные деньги.

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TMZ: Сооснователь Apple Стив Возняк попал в больницу после ишемического инсульта
09 ноября 2023, 04:53

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Сооснователь компании Apple 73-летний Стив Возняк попал в больницу из-за перенесенного ишемического инсульта, сообщило издание El Sol De Mexico и портал TMZ. В этот момент он был в Мехико, где планировал выступить на бизнес-форуме, однако сейчас его речь отменили.
Как сообщили данные средства массовой информации, во время разговора с женой Возняк сказал, что чувствует себя странно, и пожаловался на сильное головокружение. Встревоженная супруга бизнесмена посоветовала ему обратиться к врачам, и в итоге Возняк был доставлен в одну из клиник мексиканской столицы, где прошёл МРТ и был госпитализирован с подозрением на ишемический инсульт.

В настоящее время врачи берут у него анализы, однако из Америки за изобретателем на частном самолёте уже вылетели члены его команды, чтобы при необходимости забрать его в США для прохождения дальнейшего лечения.

Стив Возняк вместе со Стивом Джобсом и Рональдом Уэйном являются соучредителями компании Apple. Именно Возняк разработал первый «яблочный» персональный компьютер, который впоследствии поступил в продажу.

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#инсульт
#бизнесмен
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