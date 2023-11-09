Отец изнасиловал 14-летнюю дочь в Свердловской области

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Мужчина изнасиловал свою 14-летнюю дочь, которая приехала к нему в гости на летние каникулы в посёлок Кедровка Свердловской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, девочка после развода родителей жила со своей мамой в Челябинской области. Однако продолжала общаться с отцом и приехала к нему в гости на летние каникулы. В одну из ночей мужчина зашел в комнату дочери и изнасиловал ее.
Когда девочка вернулась к маме она долгое время боялась сознаться в произошедшем. Ей было стыдно. В итоге она не выдержала и все рассказала.
Женщина незамедлительно обратилась в полицию. Мужчину задержали, однако он отказался давать показания. Возбуждено уголовное дело. Также известно, что отец-извращенец уже ранее был судим за побои и наркотики.
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Когда девочка вернулась к маме она долгое время боялась сознаться в произошедшем. Ей было стыдно. В итоге она не выдержала и все рассказала.
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Элина Позднякова