Отец Леонида Агутина попал в больницу

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Николай Агутин был госпитализирован с эмболией и тромбозом вены. Болезни обнаружились после того, как он неудачно подвернул ногу в бассейне. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Сообщается, что Агутин-старший попал в больницу 6 сентября. За несколько дней до госпитализации он оступился на ступеньке в бассейне и подвернул стопу.
Отмечается, что первое время не беспокоила музыканта, однако после Агутин не смог стерпеть боль и пошёл к врачам. Медики диагностировали у Агутина эмболию и тромбоз вены.
Напомним, ранее российскому певцу Леониду Агутину понадобилась медицинская помощь в самолете из-за плохого самочувствия и боли в горле. По словам Агутина, после случившегося он смог отправиться на репетицию. Певец также отметил, что работа его спасает.
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Отмечается, что первое время не беспокоила музыканта, однако после Агутин не смог стерпеть боль и пошёл к врачам. Медики диагностировали у Агутина эмболию и тромбоз вены.
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Екатерина Коршунова