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Отец пырнул сына-подростка ножом во время совместного распития пива

В Приморском крае отец ударил несовершеннолетнего сына ножом во время совместного распития пива
15 августа 2023, 19:53

Фото: iStock/showcake

В Михайловском районе Приморского края 44-летний мужчина пырнул своего несовершеннолетнего сына ножом, когда те вместе распивали пиво, сообщает Telegram-канал.
По информации СМИ, отец решил угостить сына пенным напитком, однако, во время посиделок у них завязалась ссора, в результате которой отец пырнул 17-летнего парня ножом в живот.

Подростка экстренно госпитализировали. Медики диагностировали у него повреждение тощей и слепой кишки и брыжейки большого сальника. Сейчас за жизнь парня борются врачи.


Выяснилось, что отец пострадавшего уже был судим за наркотики и угон машины. Его задержали, готовится возбуждение уголовного дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

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#нож
#больница
#уголовное дело
#пиво
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Возможного виновника взрыва в Махачкале доставили к следователям
15 августа 2023, 19:39

Фото: istockphoto.com/Fedorovekb

Мужчину, хранившего селитру в автосервисе в Махачкале, где произошло возгорание, доставили к следователям на допрос. Об этом сообщили в правоохранительных органах республики.
Отмечается, что мужчина не находится в статусе подозреваемого.

«Насрулаева, который, предположительно, хранил селитру на автосервисе, доставили на допрос к следователям. Пока он не в статусе подозреваемого», — приводит РИА Новости слова источника.

До этого сообщалось, что одной из версий СК РФ о причинах взрыва в Махачкале являлось нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками. В ведомстве отметили, что окончательные выводы о причинах трагедии будут сделаны по результатам экспертиз и следственных действий.

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#азс
#мужчина
#происшествие
#взрыв
#дагестан
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Стёкла во всех повреждённых взрывом в Сергиевом Посаде квартирах восстановят к сентябрю
15 августа 2023, 19:31

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Специалисты управляющих компаний и Фонда капитального ремонта вставляют стёкла в квартирах, пострадавших от взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Там отметили, что работы проводятся в оперативном порядке по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Как отметили в министерстве, она будет завершена к сентябрю.
 
Жителям ничего платить не нужно – работы проводят за счёт средств областного бюджета. В Сергиевом Посаде продолжает работать телефон горячей линии для жильцов пострадавших квартир: 8 (496) 545-77-55.
 
Взрыв прогремел 9 августа в арендованном здании производства пиротехнической продукции «Пиро-Росс», прилегающем к Загорскому оптико-механическому заводу. Пострадал 81 человек, один погиб. Пропавшими без вести числятся восемь человек.
 
Расследуется уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Суд по ходатайству следствия арестовал 69-летнего технического директора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева
 
Взрыв повредил 624 квартиры в 100 многоквартирных домах. Пострадали также частные и садовые дома. В списках владельцев повреждённых автомобилей – 223 человека. 

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#подмосковье
#московская область
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Парк «Зарядье» снова начал работать
15 августа 2023, 19:27

Фото: istockphoto.com/Inna Polekhina

Московский парк «Зарядье» снова начала работу в штатном режиме после закрытия из-за сообщений о нахождении неопознанного устройства. Об этом сообщили в пресс-службе парка.
Отмечается, что никаких опасных устройств по итогам поисковой работы обнаружено на территории парка не было.

«Работы по проверке закончены. Парк работает в штатном режиме», — приводят РИА Новости сообщение пресс-службы.

До этого сообщалось, что в столичном парке «Зарядье» была объявлена эвакуация. Людей экстренно выводят из парка из-за сообщения об угрозе взрыва. По информации СМИ, сообщение поступило на почту администрации парка.

В нём сказано, что в случае, если 18-летнему рэперу Елисею не переведут 666 тысяч рублей – парк взлетит на воздух. Сообщение с угрозой находится на проверке правоохранительных служб.

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#парк
#эвакуация
#москва
#работа
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СК назвал одну из версий взрыва в Махачкале
СК: одной из версий ЧП в Махачкале может быть нарушение хранения агрохимикатов
15 августа 2023, 19:26

Фото: iStock/blinow61

Нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками может быть одной из причин взрыва в Махачкале. Об этом сообщили в телеграм-канале СК РФ.
В ведомстве отметили, что окончательные выводы о причинах трагедии будут сделаны по результатам экспертиз и следственных действий.

Напомним, взрыв на АЗС под Махачкалой произошел в понедельник вечером. Ранее сообщалось о 35 погибших в результате происшествия и 102 пострадавших. Причиной взрыва могло стать возгорание в автосервисе, расположенном недалеко от станции.

Глава Республики Дагестан объявил 15 августа днем траура, в связи с трагедией на АЗС. По информации Минздрава Дагестана, более 600 доноров сдали кровь на республиканской станции переливания в Махачкале. Также 17 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале будут транспортированы в медицинские центры Москвы.

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#азс
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#происшествия
#станции
#дагестан
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В Магнитогорске арестовали таксиста-мигранта за изнасилование 16-летней девушки
15 августа 2023, 18:31

Фото: IStock/Yury Karamanenko

В Магнитогорске суд арестовал мигранта из Таджикистана, подозреваемого в изнасиловании 16-летней девушки.
URA.RU пишет, что мигрант познакомился с 16-летней девушкой-подростком, когда приехал к ней на вызов. В такси обвиняемый работал неофициально. Во время поездки мужчина оказывал школьнице знаки внимания и предлагал развлечься.
 
После отказа таксист привёз девушку к себе в квартиру и изнасиловал два раза. Пострадавшая пыталась сопротивляться, но освободиться не смогла. Только после изнасилования мигрант отвёз девушку домой.
 
Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве девушку попытались изнасиловать в пункте выдачи заказов Wildberries.

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#такси
#мигрант
#изнасилование
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17 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале доставят в медцентры Москвы
15 августа 2023, 18:19

Фото: iStock/sudok1

17 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале будут транспортированы в медицинские центры Москвы. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации Дагестана.
Отмечается, что они находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести. 

Напомним, взрыв на АЗС под Махачкалой произошел в понедельник вечером. Ранее сообщалось о 35 погибших в результате происшествия и 102 пострадавших. Причиной взрыва могло стать возгорание в автосервисе, расположенном недалеко от станции. Среди погибших трое детей и 18-летняя беременная девушка на 8 месяце беременности, которая приехала в Дагестан из Москвы навестить родственников.

Глава Республики Дагестан объявил 15 августа днем траура, в связи с трагедией на АЗС. По информации Минздрава Дагестана, более 600 доноров сдали кровь на республиканской станции переливания в Махачкале.

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#азс
#кровь
#взрыв
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#происшествия
#станции
#дагестан
#девушка
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Девушка упала с девятого этажа дома в Москве и впала в кому
15 августа 2023, 18:14

Фото: iStock/Nataliia Gorsha

В Москве 21-летняя девушка выпала из окна девятого этажа и получила травмы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что девушка выжила. На данный момент она находится в одной из московских больниц. 

В понедельник, 14 августа, в полицию обратилась женщина, которая обнаружила пострадавшую возле дома, который находится на улице 26 Бакинских комиссаров. Упавшая девушка — гражданка Белоруссии, проживающая в этом же доме.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, ранее в Каспийске сотрудники полиции спасли девочку, вылезшую на карниз девятого этажа, пока её мама ушла отдыхать с подругой. Туристы обнаружили маленькую девочку, которая выбралась через окно на карниз. Отмечается, что дома она находилась вместе с девочкой постарше.

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#школьница
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В парке «Зарядье» в Москве заявили об угрозе взрыва
Из парка «Зарядье» в Москве экстренно эвакуируют людей из-за угрозы взрыва
15 августа 2023, 18:05

Фото: iStock/Stanislav Sablin

В столичном парке «Зарядье» объявлена эвакуация, сообщает Telegram-канал SHOT.
Людей экстренно выводят из парка из-за сообщения об угрозе взрыва.

По информации СМИ, сообщение поступило на почту администрации парка. В нем сказано, что если 18-летнему рэперу Елисею не переведут 666 тысяч рублей – парк взлетит на воздух.

Сообщение с угрозой находится на проверке правоохранительных служб.

Напомним, причиной взрыва в московском ЖК «Лайнер» стал холодильник. Сразу после взрыва из окна 16 этажа вылетела оконная рама и упала на припаркованную внизу машину.По предварительной информации, в холодильнике подорвался фреон, который также применяется при изготовлении кондиционеров.

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#парк
#москва
#эвакуация
#взрыв
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Юрист Хаминский назвал меры по предотвращению трагедий со взрывами
15 августа 2023, 17:57

Фото: istockphoto.com/wutwhanfoto

Руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский призвал ужесточить меры государственного контроля за предпринимателями для того, чтобы предотвратить трагедии подобные той, что случилась в Махачкале.
«Структура контрольно-надзорных мероприятий должна быть выстроена так, чтобы каждой более жесткой форме предшествовала более мягкая. И таких форм видится четыре: профилактический визит, инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка. Причём первые два действия должны производиться без согласования с прокурором», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Хаминский.

Кроме того, по его мнению, нужно приостановить мораторий на проверки соблюдения обязательных требований противопожарных, санитарно-эпидемиологических мер. Он уточнил, что мораторий был введён для снижения давления на бизнес в условиях коронавирусной опасности, а после – санкций. Случаи массовой гибели людей в результате взрывов или отравлений, вызванных халатностью или экономией предпринимателей, показывает, считает Хаминский, что бизнес-сообщество злоупотребило доверием государства и общества.

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#проверка
#бизнес
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