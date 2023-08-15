Отец пырнул сына-подростка ножом во время совместного распития пива

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В Михайловском районе Приморского края 44-летний мужчина пырнул своего несовершеннолетнего сына ножом, когда те вместе распивали пиво, сообщает Telegram-канал.
По информации СМИ, отец решил угостить сына пенным напитком, однако, во время посиделок у них завязалась ссора, в результате которой отец пырнул 17-летнего парня ножом в живот.
Подростка экстренно госпитализировали. Медики диагностировали у него повреждение тощей и слепой кишки и брыжейки большого сальника. Сейчас за жизнь парня борются врачи.
Выяснилось, что отец пострадавшего уже был судим за наркотики и угон машины. Его задержали, готовится возбуждение уголовного дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.
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Евгения Парфентьева