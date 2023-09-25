СК: Отец, убивший сыновей в Омской области, ранее угрожал им и избивал супругу

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В ходе следственных действий выяснилось, что июле 2021 года мужчина уже совершал противоправные действия в отношении одного из сыновей. После ссоры с женой он вывез ребёнка в лес, где угрожал ему ружьём.
«За данное правонарушение 30 июля 2021 года он был привлечен к административной ответственности по статье «неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», однако сотрудниками органов системы профилактики не были приняты необходимые дополнительные меры профилактического характера», — проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, супруга рассказал, что он неоднократно избивал её на почве ревности, в связи с чем она решила подать на развод.
Мужчину в сентябре 2022 года сняли с профилактического учета за примерное поведение, вернув изъятое ружье.
«Учитывая данные обстоятельства, следствием возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Любинского района Омской области, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного «халатность», — добавили в региональном СУСК.
В настоящее время сотрудники следственного комитета выясняют обстоятельства происшествия. Виновные должностные лица устанавливаются.
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