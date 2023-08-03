Отец увез на велосипеде 5-летнюю дочь и бросил на улице

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Правоохранители Екатеринбурга разыскивает родителей 5-летней девочки, которую отец забрал на велосипедную прогулку и бросил на детской площадке. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского главка МВД.
На одинокого ребенка обратили внимание проходящие мимо площадки люди. Прибывшие на место обнаружения девочки сотрудники полиции установили, что отец оставил ее на площадке и пообещал вернуться за ней, однако, так и не пришел.
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Анастасия Крестьянова