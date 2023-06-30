Открывший стрельбу в аэропорту Кишинева задержан

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МВД Молдавии: Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева мужчина задержан
Мужчина, открывший стрельбу в международном аэропорту Кишинева задержан, об этом сообщает молдавское издание Agora.
Пресс-секретарь МВД Молдавии Диана Фетко сообщила, что руководство ведомства находится на месте происшествия. Стрелок был задержан спецназом и в настоящее время не представляет никакой угрозы. По предварительной информации, злоумышленник ранен.
Также известно, что столичная прокуратура возбудила уголовное дело по факту теракта.
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Пресс-секретарь МВД Молдавии Диана Фетко сообщила, что руководство ведомства находится на месте происшествия. Стрелок был задержан спецназом и в настоящее время не представляет никакой угрозы. По предварительной информации, злоумышленник ранен.
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Анастасия Крестьянова