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Отличница попала в реанимацию, потому что боялась получить плохие оценки в школе

23 сентября 2023, 11:24
Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

15-летняя девочка попала в столичную реанимацию, так как боялась получить плохие оценки в школе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что десятиклассница сильно переживала перед контрольной и по этой причине выпила 22 таблетки транквилизаторов. Как стало известно, препарат ей выписали медики из-за повышенной тревожности.

Девочке резко стало плохо, однако она успела вызвать скорую. Сообщается, что она не собиралась совершать самоубийство, просто хотела успокоиться. На данный момент пострадавшая находится в токсикологическом отделении.


Напомним, ранее в Приморском районе Санкт-Петербурга 17-летняя школьница оказалась в реанимации после отравления лекарствами.

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#мужчина
#медики
#школьница
#препараты
#москва
#больница
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В Москве умер писатель Косов после концерта Саруханова
23 сентября 2023, 11:43

Фото: iStock/SergeyPankratov

Тело писателя и основателя благотворительного фонда «Добродетель» Юрия Косова нашли в раздевалке после концерта Игоря Саруханова в Москве.
SHOT пишет, что 62-летний лайф-коуч накануне вечером отправился на квартирник с участием рок-певца в ресторан при отеле на Новинском бульваре. Мужчину без сознания на полу обнаружили другие зрители.
 
Прибывшие медики пытались реанимировать Косова, но не смогли и констатировали смерть. У мужчины обнаружили травму головы. По предварительной версии, писатель упал и ударился. Сотрудников гостиницы опрашивают.
 
Юрий Косов инвестировал в проекты по развитию детских талантов и возглавлял благотворительный фонд «Добродетель». Он является автором книг «Магия детских желаний» и «Благодарность».

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#москва
#концерт
#писатель
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Медведь держит в страхе город в Челябинской области
23 сентября 2023, 11:18

Фото: iStock/Eric_Johnston

Охотники не могут попасть в закрытый город Снежинск.
Mash пишет, что несколько дней назад на улицы военного города, где проживает около 50 тысяч человек, вышел медведь.

Местный отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил жителей о том, что в лесных массивах и по прилегающим к ним территориям гулять опасно.

При этом охотники и рады были бы защитить людей от потенциально опасного хищника, но не могут: в закрытый город посторонним вход воспрещён.  

Ранее приморские инспекторы охотничьего надзора застрелили медведя, который ещё с августа ходил с бидоном на голове и успел стать звездой местных СМИ и интернета. Как сообщил представитель охотнадзора, животное застрелили, потому что оно начало проявлять агрессию к людям.

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#медведи
#челябинск
#животное
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В Санкт-Петербурге муж зарезал жену на глазах у дочерей
23 сентября 2023, 09:03

Фото: iStock/Motortion

Одна из девочек позвонила в экстренные службы и сказала, что «папа прямо сейчас убивает маму».
SHOT пишет, что конфликт возник у 44-летнего Максима с супругой накануне во время ужина в квартире на Суздальском шоссе. Мужчина схватил кухонный нож и, не обращая внимания на плач дочерей, кинулся на жену.
 
17-летняя девочка побежала звонить в полицию и скорую. Она умоляла спасти маму. Приехавшие медики не смогли помочь 40-летней женщине. Она скончалась на месте из-за множественных ножевых ранений. Дети не пострадали.
 
Мужчина, пока убивал жену, порезал себе сухожилие на руке. Его прооперировали в больнице. В данный момент он в больничной палате приходит в себя.
 
Семья характеризовалась как благополучная, на учёте не состояла.

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#санкт-петербург
#семья
#убийство
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Baza: В Санкт-Петербурге на велопрогулке пропал театральный режиссёр Никаноров
23 сентября 2023, 05:17

Фото: iStock/DmitryPK

В Санкт-Петербурге бесследно исчез театральный режиссёр Большого драматического театра (БДТ) Александр Никаноров, сообщает Telegram-канал Baza.
Как рассказали коллеги Александра, ещё несколько дней назад он выехал из дома на велосипеде, а телефон оставил дома. С тех пор на связь Никаноров больше не выходил. Сейчас поисками режиссёра заняты как петербургские правоохранители, так и волонтёры местного отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

40-летний Александр Никаноров, по сообщению «МК», известен зрителю такими спектаклями, как «Гроза», «Затмение» и «Люблю».

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#санкт-петербург
#театр
#режиссёр
#происшествие
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ТАСС: При пожаре в Москве пострадал пятилетний ребёнок
23 сентября 2023, 02:08

Фото: Фотобанк Московской области

Пятилетний ребёнок пострадал при пожаре в Москве на улице Кастанаевской, дом 27 , его госпитализировали. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на собственный источник.
ЧП произошло на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного дома. Из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек. Приехавшие по вызову сотрудники МЧС вывели из дома еще шестерых.



В настоящий момент пожар на площади в 40 «квадратов» уже ликвидировали.

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#пожар
#москва
#пострадавшие
#ребёнок
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«Зеркало недели» сообщило о взрыве в районе Одессы
23 сентября 2023, 01:41

Фото: iStock/Krasyuk

В заливе около Одессы прозвучал мощный взрыв, сообщило украинское издание «Зеркало недели». Других подробностей не приводится. Ранее в Одесской области объявляли воздушную тревогу.
Воздушная тревога в последнее время ежедневно объявляется практически во всех регионах Украины. Например, накануне, 21 сентября, взрывы произошли в Одесской области на юге страны. Местные жители рассказывали о взрывах в районе Сергеевки, около Затоки и Белгород-Днестровского.

22 сентября сигналы воздушной тревоги звучали в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы.

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#одесса
#взрывы
#украина
#воздушная тревога
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Развожаев: Пожар в штабе Черноморского флота локализован
23 сентября 2023, 01:29

Фото: iStock/muhorin

Пожар, возникший в здании штаба Черноморского флота в центре Севастополя, локализован, ситуация находится под контролем. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
«Активно ведётся не менее важный этап работ: проливка участков здания, разбор повреждённых конструкций», — написал чиновник в cвоём Telegram-канале.

Напомним, ВСУ атаковали при помощи ракет штаб Черноморского флота в Севастополе. По последним данным, при ракетной атаке пострадали шесть человек. Также один военный числится пропавшим без вести. Всего в ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.

Позднее британский телеканал Sky News сообщил, что для атаки по штабу ЧФ использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow, ранее переданные Киеву.

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#флот
#севастополь
#всу
#ракета
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Baza: Причиной взрыва в промзоне Казани стал выхлоп двигателя
23 сентября 2023, 00:34

Фото: iStock/Pathompong_Thongsan

Мощный взрыв в промзоне в Казани произошёл из-за выхлопа двигателя, cообщает Telegram-канал Baza.
По сообщению канала, местный житель припарковал машину и у него заклинило движок. Когда последний набрал больше 6000 оборотов, то произошёл хлопок. Сейчас пожарные уже уехали с места происшествия.



Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Казани прогремел мощный взрыв на территории промзоны на улице Аделя Кутуя. По словам местных жителей, сначала был слышен грохот, а затем была видна яркая вспышка.

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#казань
#взрыв
#автомобиль
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Mash: В Казани прогремел мощный взрыв на территории промзоны
23 сентября 2023, 00:00

Фото: iStock/Leonid_Ikan

В Казани прогремел мощный взрыв на территории промзоны на улице Аделя Кутуя, пишет Telegram-канал Mash. О причинах инцидента пока ничего не сообщается.




Горожане сообщают, что сначала был слышан грохот, а затем видна яркая вспышка. На месте происшествия виден пожар, идёт густой дым. На место выехали две пожарные машины.

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#взрыв
#казань
#происшествие
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