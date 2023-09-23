Отличница попала в реанимацию, потому что боялась получить плохие оценки в школе

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15-летняя девочка попала в столичную реанимацию, так как боялась получить плохие оценки в школе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что десятиклассница сильно переживала перед контрольной и по этой причине выпила 22 таблетки транквилизаторов. Как стало известно, препарат ей выписали медики из-за повышенной тревожности.
Девочке резко стало плохо, однако она успела вызвать скорую. Сообщается, что она не собиралась совершать самоубийство, просто хотела успокоиться. На данный момент пострадавшая находится в токсикологическом отделении.
Напомним, ранее в Приморском районе Санкт-Петербурга 17-летняя школьница оказалась в реанимации после отравления лекарствами.
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Девочке резко стало плохо, однако она успела вызвать скорую. Сообщается, что она не собиралась совершать самоубийство, просто хотела успокоиться. На данный момент пострадавшая находится в токсикологическом отделении.
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Екатерина Коршунова