Отравившаяся шаурмой в Братске женщина рассказала, что это не первый случай массового отравления в кафе

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По словам Елизавета, ранее это заведение называлось «Донер-Кебаб» и в нём также были случаи массового отравления.
«Директор и название сменились, но персонал такой же остался», — приводятся в сообщении её слова.Елизавета отметила, что во вторник, 12 июня, вместе с сестрой она купа в кафе шаурму и на следующий день у них появились симптомы отравления, после чего женщины вызвали скорую помощь.
Напомним, что в среду, 13 июня, стало известно, что свыше 35 человек отравились шаурмой в Иркутской области. Все они поели мяса в лаваше в точке «Шаурму хочу» на улице Кирова. По предварительным данным, массовое отравление произошло из-за несвежей курицы. Мясо уже направили на экспертизу. Сейчас шаурмичную хотят закрыть через суд — возбуждено уголовное дело.