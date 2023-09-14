Отряд МЧС спас упавшую в реку корову в Северной Осетии

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В Северной Осетии корова сорвалась с обрыва и упала в горную реку, однако, животное спасли сотрудники МЧС, об этом сообщили в Telegram-канале регионального МЧС.
«В селении Бад Северной Осетии животное сорвалось с обрыва в реку. Более четырех часов она дожидалась помощи в холодной воде. Спасать буренку прибыли огнеборцы ПСЧ №10», - прокомментировали ситуацию в сообщении.
Корову обвязали веревками и вытащили на сушу. Промокшее и замерзшее животное благополучно передали хозяевам.
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