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Пара из Волгоградской области зверски убила трёх человек, в том числе и своего подельника, который стал свидетелем одного из преступлений. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что 4 августа в городе Котельниково супруги Тюшины и их друзья — Григорьев и Мамончев — выпивали вместе со своим знакомым. Вскоре в компании произошла ссора, в результате которой одного из друзей до смерти избили, а его тело выбросили в яму.
Спустя некоторое время Тюшины и Григорьев решили избавиться от свидетеля Мамончева. Для того чтобы совершить убийство, они вновь решили напиться и позвать своего друга «на рыбалку». Отмечается, что на берегу реки Аксай-Курмоярский в 5 километрах от города Мамончева зверски избили и сбросили тело в воду.
Задержать компанию убийц удалось 10 августа. Они признали свою вину. По данным ведомства, на счету преступников числится еще одного убийство, совершенное осенью прошлого года.
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Спустя некоторое время Тюшины и Григорьев решили избавиться от свидетеля Мамончева. Для того чтобы совершить убийство, они вновь решили напиться и позвать своего друга «на рыбалку». Отмечается, что на берегу реки Аксай-Курмоярский в 5 километрах от города Мамончева зверски избили и сбросили тело в воду.
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Екатерина Коршунова