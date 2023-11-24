Пара занялась оральным сексом на глазах у десятков прохожих в парке

Фото: istockphoto/shironosov
В Колумбии пара решила показать свою близость прямо на глазах у десятков прохожих.
По сообщению Daily Star, инцидент разыгрался в парке города Итагуи. Свидетели увидели женщину и ее спутника, занятых оральными утехами прямо на бетонной скамейке, около центральной аллеи парка.
Похоже, это привлекло внимание других посетителей, которые не упустили возможности снять происходящее на камеры своих мобильных телефонов.
После того как видео попало в сеть, жители Колумбии выразили свое возмущение поведением влюбленной пары. Один из пользователей в сети написал: «Это просто отвратительно. Зачем не забронировать номер в мотеле?»
Другие комментаторы назвали подобное поведение животным, а еще один заметил, что эта пара весьма удачно живет, не находясь в его родном городе Кали.
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Похоже, это привлекло внимание других посетителей, которые не упустили возможности снять происходящее на камеры своих мобильных телефонов.
После того как видео попало в сеть, жители Колумбии выразили свое возмущение поведением влюбленной пары. Один из пользователей в сети написал: «Это просто отвратительно. Зачем не забронировать номер в мотеле?»
Другие комментаторы назвали подобное поведение животным, а еще один заметил, что эта пара весьма удачно живет, не находясь в его родном городе Кали.
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Артем Кузьмин