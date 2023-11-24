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Пара занялась оральным сексом на глазах у десятков прохожих в парке

Пара занялась оральным сексом на глазах у десятков прохожих в парке
24 ноября 2023, 05:57
Фото: istockphoto/shironosov

Фото: istockphoto/shironosov

В Колумбии пара решила показать свою близость прямо на глазах у десятков прохожих.
По сообщению Daily Star, инцидент разыгрался в парке города Итагуи. Свидетели увидели женщину и ее спутника, занятых оральными утехами прямо на бетонной скамейке, около центральной аллеи парка.

Похоже, это привлекло внимание других посетителей, которые не упустили возможности снять происходящее на камеры своих мобильных телефонов.


После того как видео попало в сеть, жители Колумбии выразили свое возмущение поведением влюбленной пары. Один из пользователей в сети написал: «Это просто отвратительно. Зачем не забронировать номер в мотеле?»

Другие комментаторы назвали подобное поведение животным, а еще один заметил, что эта пара весьма удачно живет, не находясь в его родном городе Кали.

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В Махачкале водитель сбил двух девочек, одна из них погибла
В Махачкале водитель сбил двух девочек, одна погибла, вторую госпитализировали
24 ноября 2023, 00:08

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

В пресс-службе МВД Дагестана сообщили о происшествии в Махачкале, где один ребенок погиб, а другой был госпитализирован в критическом состоянии после наезда автомобиля.
По данным ведомства, в четверг около 21:00 на проспекте Гамидова водитель автомобиля Hyundai, 21-летний местный житель, сбил двух пешеходов — девочек в возрасте 9-10 лет, которые переходили дорогу вне пешеходного перехода.

«В результате происшествия одна из девочек скончалась на месте от полученных тяжелых травм. Другая девочка с различными повреждениями была доставлена в медицинское учреждение. Ее состояние оценивается как критическое», — говорится в сообщении.
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В Уфе полицейский прокатился на двери машины при задержании
МВД Башкирии: в Уфе полицейский прокатился на двери машины при задержании
23 ноября 2023, 23:28

Фото: iStock/BrianAJackson

По информации пресс-службы МВД по Башкирии, в Уфе полицейский «прокатился» на двери автомобиля при попытке задержать предполагаемого злоумышленника, который пытался скрыться от правоохранителей.
В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как полицейский пытается остановить движущийся автомобиль, уцепившись за его дверь и в результате «прокатывается». Затем правоохранитель спрашивает задержанного, искал ли он наркотики в снегу.

По словам представителей башкирской полиции, инцидент произошел на улице Сунь Ятсена, когда сотрудники отдела полиции № 3 Управления МВД России по городу Уфе заметили двух мужчин, которые что-то искали в снегу.

«Один из мужчин, увидев полицейских, попытался скрыться на автомобиле. Полицейский уполномоченный предпринял попытку остановить машину, удерживая дверь водительского места, даже когда та набирала скорость. Экипаж полицейских перекрыл дорогу служебным автомобилем, не давая злоумышленникам уйти», — пояснили в ведомстве.
Полиция добавила, что задержанных доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Оказалось, что это два жителя Уфы, ранее судимые мужчины в возрасте 31 и 39 лет.

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#уполномоченный
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Четверо детей погибли от отравления угарным газом в Ростовской области
23 ноября 2023, 23:08

Фото: iStock/Chepko

Четверо детей погибли в результате отравления угарным газом в хуторе Шахтенки в Ростовской области, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«Четверо детей отравились угарным газом и скончались. Это были дети в возрасте 6, 7, 10 и 15 лет, оставленные без присмотра дома в хуторе Шахтенки Ростовской области. Отравление произошло из-за утечки газа от печи», — говорится в телеграм-канале ведомства.
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Трёхлетняя девочка утонула в ванне в Нижегородской области
23 ноября 2023, 22:17

Фото: iStock/izzzy71

В Нижегородской области трёхлетняя девочка утонула в ванне, об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По информации СМИ, трагедия произошла вечером 23 ноября в селе Бармино Лысковского района.

«В результате несчастного случая скончался ребенок 2020 года рождения», - прокомментировал ситуацию собеседник СМИ.

При этом, при каких именно обстоятельствах ребёнок мог утонуть в ванной – пока что не сообщается. В настоящий момент расследованием всех деталей смерти трёхлетней девочки занимаются правоохранительные органы.

Ранее 23 ноября на 202 км автодороги Чебаркуль —Уйский — Сурменево — Магнитогорск в ДТП с двумя легковыми автомобилями погибла пятимесячная девочка.

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#нижний новгород
#смерть
#ребёнок
#полиция
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Полиция задержала двух жителей Томска, подложивших бомбу под авто мужчины
23 ноября 2023, 21:27

Фото: iStock/aerogondo

В Томске Росгвардия задержала двух мужчин, которые подложили бомбу под машину местного жителя, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.
По информации следствия, 7 ноября житель города Томск обнаружил самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было прикреплено к днищу его машины. Он выжил только благодаря тому, что СВО не сдетонировало. 

Сегодня стало известно, что двух подозреваемых по этому делу арестовали. В их квартирах провели обыски.

Мужчинам вменяется покушение на убийство, а также незаконное изготовление взрывных устройств. 

В настоящий момент в Следственном комитете допрашивают свидетелей по этому делу. При этом, мотивы подозреваемых пока что не раскрываются.

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#задержание
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#следственный комитет
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В Екатеринбурге арестовали криминального авторитета Фартового
23 ноября 2023, 20:40

Фото: iStock/Thomasaf

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу криминального авторитета Фартового (Александра Дискова), об этом сообщает URA.RU.
Дискова задержали 22 ноября в екатеринбуржском аэропорту Кольцово, когда он вернулся на Родину из Дубая. В России на мужчину было возбуждено два уголовных дела. 

Криминального авторитета обвиняют в покушении на убийство. Дело было заведено после того, как Дисков устроил драку со стрельбой возле одного из клубов Екатеринбурга. Отмечается, что свою вину мужчина не признал. 

Дисков пробудет в следственном изоляторе до 21 января 2024 года. 

По информации URA.RU, Дисков был соратником покойного свердловского криминального авторитета Геры ЖБИ (Герман Гардт). После смерти Гардт, Дисков забрал бизнес бывшего товарища себе. Он также неоднократно был судим по тяжким статьям.

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#убийство
#бизнес
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#криминал
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#сизо
#суд
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Силовики задержали замглавы Ленинского района Подмосковья Гравина
23 ноября 2023, 20:20

Фото: iStock/BrianAJackson

Полиция задержала замглавы Ленинского района Московской области Альберта Гравина по делу о незаконном строительстве жилых домой, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, около двух недель назад Гравина сняли с его должности и дали возможность уйти по собственному желанию, однако, уже сегодня он был задержан сотрудниками полиции. 

По предварительной информации, чиновника задержали по делу о незаконном строительстве жилых домов. Гравин выдавал разрешения на жилую многоэтажную застройку в тех зонах, где теперь оказалась ограничена зона покрытия систем противовоздушной обороны Московской области.

В настоящий момент с задержанным работают сотрудники Следственного комитета.

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#московская область
#ленинский городской округ
#задержание
#строительство
#следственный комитет
#чиновники
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Суд в Москве оштрафовал Google на 4 миллиона рублей за неудаленные фейки об СВО
23 ноября 2023, 20:09

Фото: iStock/Zolnierek

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google на 4 миллиона рублей за отказ удалить видеоролики, в которых содержатся фейки о действиях Вооруженных сил РФ в зоне СВО, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на суд.
«Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, назначить наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей», - передаёт корреспондент слова судьи. 

Отмечается, что штраф ​был назначен ​за видеоролики, в которых содержится ​недостоверная информация о ​действиях российской армии на полях специальной военной операции, ​а также факты, направленные на дестабилизацию ситуации в стране – мобилизации, а также применении российской стороной ядерного оружия. 

Напомним, ранее аналогичный ​штраф от Таганского суда получил и ​мессенджер Telegram. Компания также отказалась удалить фейковые сообщения о действиях Вооруженных сил РФ.

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Работники Мособлпожспаса достали упавшего в колодец котёнка
23 ноября 2023, 20:02

Фото: Мособлпожспас

Работники спасли котёнка, провалившегося в колодец в городском округе Солнечногорск. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили местные жители.
«Проходя по улице Пионерской, они услышали жалобное мяуканье из канализационного люка, но самостоятельно помочь животному не смогли. Прибыв на место вызова, спасатели спустились по лестнице в двухметровый колодец, на дне которого обнаружили озябшего серого котёнка», – рассказал старший смены Антон Соловьёв
По его словам, специалисты аккуратно взяли животное на руки и подняли на поверхность. После спасательный операции котёнок убежал в сторону расположенной рядом котельной.
 
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#безопасность
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