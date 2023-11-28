Девушка узнала об измене парня, когда он делал ей предложение

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Американка по имени Тиффани Лин рассказала, что случайно узнала об измене молодого человека, когда он собирался сделать ей предложение. Об этом девушка рассказала в TikTok, пишет Independent.
По словам девушки, она встречалась с ним 2 года и очень любила его. В один из дней парень решил сделать ей предложение руки и сердца и отвез в парк аттракционов.
«Он собирался покататься на одном из аттракционов и отдал мне свой телефон со словами: «Сними это, я хочу, чтобы ты увидела, что произойдет», — вспоминает Тиффани .
«И я стою в толпе с сотнями людей, может быть, даже с тысячами людей, пытаясь держать руки ровно и снимать то, что происходит, пока он делает предложение и объявляет об этом всей этой чертовой арене», — поделилась эмоциями девушка.После попытки сделать предложение она отвела мужчину в ближайший ресторан, где сообщила ему, что знает об измене. В результате девушка рассталась с неверным молодым человеком.
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