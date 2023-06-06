Парень, столкнувшийся с машиной дочери Пореченкова, впал в кому

Фото: Фотобанк Московской области
Напомним, ранее дочь Пореченкова попала в ДТП на западе Москвы. Девушка была за рулем собственного Mercedes, когда столкнулась со скутером. С дочерью актера все в порядке, она не пострадала, а вот водителя скутера сейчас осматривают врачи скорой помощи.
Уже в больнице выяснилось, что пострадавший также получил ушиб головного мозга. Сейчас за его жизнь борются врачи.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковном Лыткарино 81-летняя местная жительница ушла погулять в лес и заблудилась.