Парень угрожал пистолетом третьекласснику и брызнул перцовкой его отцу в лицо в Москве

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Двадцатилетний парень угрожал пистолетом 9-летниму мальчику и брызнул перцовым баллончиком его отцу в лицо в Москве при полицейских
В Москве 20-летний парень угрожал пистолетом 9-летнему мальчику, а потом брызнул перцовым баллончиком его отцу в лицо прям при полицейских, передаёт Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что происшествие произошло в воскресенье, 18 июня, на Озёрной улице в районе Очаково-Матвеевское в Москве. Два 9-летних мальчика поругались во время игры на площадке. Один из них позвал на помощь своего 20-летнего брата. Парень пришёл с пистолетом и стал направлять его в лицо обидчику. Угрожая он заставил ребёнка встать на колени перед свои братом и просить прощения.
После этого мальчик в слезах прибежал домой и рассказал обо всём родителям. Они вызвали полицию. Когда на место инцидента приехали сотрудники правоохранительных органов, старший брат прям при них брызнул отцу пострадавшего мальчика в лицо перцовым баллончиком и убежал.
В данный момент полицейские ищут злоумышленника и выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее «Радио 1» сообщало, что физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Москве два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе.
Уточняется, что происшествие произошло в воскресенье, 18 июня, на Озёрной улице в районе Очаково-Матвеевское в Москве. Два 9-летних мальчика поругались во время игры на площадке. Один из них позвал на помощь своего 20-летнего брата. Парень пришёл с пистолетом и стал направлять его в лицо обидчику. Угрожая он заставил ребёнка встать на колени перед свои братом и просить прощения.
В данный момент полицейские ищут злоумышленника и выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее «Радио 1» сообщало, что физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Москве два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе.
Яна Таёжная