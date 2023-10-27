Парикмахер похитил сумку за 2,5 млн рублей у известной телеведущей в Москве

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Стилист украл сумку Hermes стоимостью 2,5 миллиона рублей у телеведущей Виктории Гилварг в Москве. Затем, он продал этот дорогой аксессуар на Белорусском вокзале, сообщает издание MK.RU.
В результате следствия было установлено, что похитителем оказался ее собственный стилист, который готовил телеведущую к съемке. Затем мужчину задержали.
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