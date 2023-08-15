Парк «Зарядье» снова начал работать

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Московский парк «Зарядье» снова начала работу в штатном режиме после закрытия из-за сообщений о нахождении неопознанного устройства. Об этом сообщили в пресс-службе парка.
Отмечается, что никаких опасных устройств по итогам поисковой работы обнаружено на территории парка не было.
До этого сообщалось, что в столичном парке «Зарядье» была объявлена эвакуация. Людей экстренно выводят из парка из-за сообщения об угрозе взрыва. По информации СМИ, сообщение поступило на почту администрации парка.
В нём сказано, что в случае, если 18-летнему рэперу Елисею не переведут 666 тысяч рублей – парк взлетит на воздух. Сообщение с угрозой находится на проверке правоохранительных служб.
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«Работы по проверке закончены. Парк работает в штатном режиме», — приводят РИА Новости сообщение пресс-службы.
В нём сказано, что в случае, если 18-летнему рэперу Елисею не переведут 666 тысяч рублей – парк взлетит на воздух. Сообщение с угрозой находится на проверке правоохранительных служб.
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Мелисса Тимофеева