Парк «Зарядье» снова работает в штатном режиме

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Территория парка «Зарядье» в Москве снова открыта для посетителей, сотрудники вернулись на свои рабочие места. Об этом сообщает пресс-служба городского парка.
Ранее сообщалось, что парк «Зарядье» закрыт из-за сообщений о неопознанном устройстве на его территории. Все работники и посетители парка были экстренно эвакуированы. Уже было уже третье закрытие «Зарядья» за минувшую неделю. В предыдущие два раза злоумышленники писали на почту парка и требовали крупные суммы денег. Кроме того, они угрожали подрывом «Зарядья» в случае, если деньги не поступят на их счёт.
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Анастасия Чинкова