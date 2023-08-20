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Парк «Зарядье» снова работает в штатном режиме

20 августа 2023, 18:33

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Территория парка «Зарядье» в Москве снова открыта для посетителей, сотрудники вернулись на свои рабочие места. Об этом сообщает пресс-служба городского парка.

На территории работали кинологи, которые не обнаружили опасных предметов.

Ранее сообщалось, что парк «Зарядье» закрыт из-за сообщений о неопознанном устройстве на его территории. Все работники и посетители парка были экстренно эвакуированы. Уже было уже третье закрытие «Зарядья» за минувшую неделю. В предыдущие два раза злоумышленники писали на почту парка и требовали крупные суммы денег. Кроме того, они угрожали подрывом «Зарядья» в случае, если деньги не поступят на их счёт.

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#парк
#москва
#эвакуация
#закрытие
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Ливень в Москве затопил стадион перед матчем «Спартака» и «Зенита»
20 августа 2023, 18:23

Фото: iStock/Yuliia Zatula

Прошедший в Москве ливень затопил стадион перед матчем «Спартака» и «Зенита». Об этом сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.
Уточняется, что в настоящее время службы арены успешно устраняют последствия сильного дождя. Проведению игры ничто не помешает.

Матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), котором сразятся команды «Спартака» и «Зенита» пройдёт в Москве 20 августа. Он начнётся в 19:30 мск на стадионе в районе Тушино.  

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, перешедший в французский «Гавр» забил дебютный гол.

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#спартак
#матч
#ливень
#москва
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Парк «Зарядье» в третий раз за эту неделю закрыли из-за сообщения о минировании
20 августа 2023, 17:57

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Парк «Зарядье» в Москве временно закрыли из-за информации о неопознанном объекте на территории. Об этом говорится на сайте парка.
Уточняется, что все сотрудники и посетители городского парка эвакуированы.

На месте работает кинологическая служба.

Ранее сообщалось, что на этой неделе парк дважды закрывали из-за риска взрыва. Это произошло 15 и 16 августа. На электронную почту «Зарядья» поступали сообщения о минировании. Злоумышленники просили крупную сумму денег, более 600 тысяч рублей. Также они заявили, что в случае, если они не получат назначенную сумму, парк будет взорван. В ходе проведённых исследований территории выяснилось, что никаких взрывных устройств заложено не было. 

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#москва
#эвакуация
#парк
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В результате урагана, обрушившего деревья в Калужской области, погибли мужчина и маленькая девочка
20 августа 2023, 16:07

Фото: iStock/FotoDuets

На базе отдыха в Калужской области из-за сильного ветра упало несколько деревьев. В результате этого погибли 49-летний мужчина и 6-летняя девочка, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Ещё четыре человека доставлены в больницу.

Следственный комитет Российской федерации по Калужской области проводит проверку. Возбуждено уголовное дело по статье о небезопасном оказании услуг, повлекшем гибель двух человек.

По предварительным данным, деревья начали падать на палатки, которые были установлены участниками слёта байкеров.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в результате ДТП под Уфой погибли четыре человека. Водитель легкового автомобиля уснул за рулём и врезался в грузовик. Все пассажиры «легковушки», включая водителя, погибли. Водителю грузовика потребовалась медицинская помощь.

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#происшествие
#смерть
#следственный комитет
#деревья
#уголовное
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В результате взрыва в криминалистическом центре под Киевом погибли четыре сотрудника
20 августа 2023, 15:51

Фото: iStock/RamonCast

Четыре сотрудника экспертно-криминастического центра (НИЭКЦ) МВД в Киевской области погибли при попытке распила боевой части ракеты типа воздух-воздух Р-27. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщал о пожаре на складе НИЭКЦ МВД в Киевской области.
 
Причиной происшествия стала детонация ракеты, которую четыре специалиста центра пытались распилить с помощью болгарки и молотка. После взрыва произошёл пожар. Звуки взрывов, которые слышали жители города, донеслись как раз из здания центра.
 
Уточняется, что после ликвидации возгорания прочие работы не проводились, поскольку остальные находящиеся там боеприпасы нагрелись от огня и также могут взорваться.
 
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#киев
#взрыв
#погибшие
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Восьмилетнего мальчика, пропавшего в Краснодарском крае 17 августа, нашли живым
20 августа 2023, 14:43

Фото: iStock/goodmoments

В Краснодарском крае нашли живым восьмилетнего мальчика, который пропал 17 августа. Об этом в своём Telegram-канале сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Трое суток спасатели и сотрудники поисковых отрядов разыскивали пропавшего восьмелетнего мальчика. Его нашли живым. При этом, не уточняется, где всё это время находился ребёнок.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае пропала двенадцатилетняя девочка. Спустя сутки её удалось найти живой. За время отсутствия она смогла пройти 3,5 километра от места, где пропала. Там её и обнаружили сотрудники службы спасения.

А в Марий Эл сотрудники ГИБДД вернули домой потерявшегося четырёхлетнего мальчика, который в одиночку шёл по обочине трассы.

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#краснодарский край
#мальчик
#спасатели
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Неизвестные вандалы переставили буквы в названии села Сукко, «переименовав» его в ругательство
20 августа 2023, 14:26

Фото: iStock/Fedorovekb

Неизвестный переставил буквы в надписи с названием села Сукко в Краснодарском крае, сделав из них ругательство. Об этом в своём Telegram-канале сообщил отдел МВД по городу Анапа.
Полиция начала проверку, в результате которой будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе МВД по Краснодарскому краю уточнили, что такое происходит впервые.

Ранее сообщалось, что в Мурманске 58-летняя женщина осквернила памятник воинам-афганцам около театра Северного флота. Она сбросила с него цветы и расписала мемориал краской. Уточнялось, что она могла действовать по указу Украины.

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#полиция
#вандализм
#краснодарский край
#село
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Участница шоу «Пацанки» выпала из окна 25 этажа и скончалась
20 августа 2023, 13:25

Фото: iStock/Motortion

Юлию Михайлову, участницу шоу «Пацанки», нашли мёртвой у жилого дома в Рязани. Об этом сообщает издание YA62.ru.
Уточняется, что накануне вечером 25-летняя девушка выпала из окна квартиры на 25 этаже. Она скончалась до приезда машины скорой помощи.

Причины происшествия выясняются. На месте случившегося работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга 8-летняя девочка выпала из окна 20 этажа. Он полученных травм она погибла. Отец ребёнка сразу же после случившегося обратился в дежурную часть. Уточняется, что до происшествия родители уложили детей спать на кухне.

А в понедельник, 14 августа, сотрудникам полиции удалось спасти девочку, которая забралась на карниз девятого этажа жилого дома в Каспийске.

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#происшествие
#смерть
#окно
#рязанская область
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Пожарные локализовали возгорание на складе Ozon в Подольске
20 августа 2023, 13:02

Фото: iStock/DmyTo

В подмосковном Подольске ликвидировали пожар на складе Ozon. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Пожар потушен на площади в 500 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что на складе Ozon в подмосковном Подольске произошло возгорание. Пожаром было уничтожено большое количество коробок с посылками. Изначально огонь распространился по территории в 375 квадратных метров. Все сотрудники шестиэтажного здания были эвакуированы. На месте работали экстренные службы.

Кроме того, уточнялось, что позднее сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» будут проводить анализ воздуха в районе пожара на наличие опасных веществ.

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#подольск
#пожар
#мчс
#мособлпожспас
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МЧС: Три человека пропали без вести после опрокидывания лодки на реке Енисей в Туве
20 августа 2023, 12:21

Фото: iStock/Pavlo Sukharchuk

В Туве перевернулась лодка на Енисее, три человека пропали без вести. Об этом в своём Telegram-канале сообщает региональный главк МЧС.
Уточняется, что в лодке находилось четыре пассажира. Один из них смог выбраться самостоятельно, трое пропали без вести.

В настоящее время к месту происшествия следуют два катера госинспекции по маломерным судам.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Республике Башкортостан погибли четыре человека: водитель легкового автомобиля и три его пассажира. Уточняется, что водитель «легковушки» мог уснуть, что и стало причиной аварии. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и другие специалисты.

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#происшествие
#лодка
#россия
#мчс
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