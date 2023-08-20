Парк «Зарядье» в третий раз за эту неделю закрыли из-за сообщения о минировании

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Парк «Зарядье» в Москве временно закрыли из-за информации о неопознанном объекте на территории. Об этом говорится на сайте парка.
Уточняется, что все сотрудники и посетители городского парка эвакуированы.
На месте работает кинологическая служба.
Ранее сообщалось, что на этой неделе парк дважды закрывали из-за риска взрыва. Это произошло 15 и 16 августа. На электронную почту «Зарядья» поступали сообщения о минировании. Злоумышленники просили крупную сумму денег, более 600 тысяч рублей. Также они заявили, что в случае, если они не получат назначенную сумму, парк будет взорван. В ходе проведённых исследований территории выяснилось, что никаких взрывных устройств заложено не было.
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На месте работает кинологическая служба.
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Анастасия Чинкова