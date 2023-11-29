Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Пассажир «Аэрофлота» привез из Шри-Ланки серьёзную болезнь

Пассажир «Аэрофлота» привез из Шри-Ланки серьёзную болезнь

Mash: У пассажира «Аэрофлота» нашли признаки заразной лихорадки денге
29 ноября 2023, 22:38
Фото: istock / Prostock-Studio

Фото: istock / Prostock-Studio

У одного из пассажиров самолета «Аэрофлота» из Шри-Ланки, который сел в Шереметьево нашли признаки крайне заразной лихорадки Денге. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным канала, мужчине стало нехорошо в полете. После приземления самолета, на судно пригласили медиком. Вместе с ними на борт поднялись люди с фотоаппаратами и тепловизорами. Эксперты осмотрели потенциального распространителя, сфотографировали всех пассажиров и измерили им температуру.

Больного забирали из самолёта в противоинфекционных костюмах. Всех пассажиров попросили незамедлительно обращаться в скорую, если чувствуют себя плохо.


Бортпроводники сообщили врачам о больном ещё за четыре часа до прилёта. Мужчину отсадили отдельно, выделили ему отдельную туалетную кабину и не спускали глаз. После посадки людей держали на борту ещё час до особого распоряжения.

Лихорадка Денге или «костоломная лихорадка» — это вирусная инфо акция, которая может попасть к человеку от комара. Больше всего распространена в Азии, Африке и Латинской Америке.

Читайте также:

«Украинская правда»: Разведка выяснила, что жену Буданова отравили мышьяком

В Екатеринбурге школьники жестоко избили 10-летнего мальчика из-за девочки

Модель во время фотосессии унесло в море

#шереметьево
#акция
#судно
#эксперты
#люди
Читайте нас в
«Действовал хладнокровно»: Что произошло с двумя убитыми россиянками в Турции
Asayiş: Убийца двух россиянок в Турции действовал хладнокровно
29 ноября 2023, 22:02

Фото: istock / IndiaUniform

В городе Бодрум (Турция) были найдены тела 42-летней Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери. Их хладнокровно убили, выстрелив из ружья. После чего тела завернули в простыни и вывезли за пределы города, где выкинули около дороги. Об этом сообщает местное издание Asayiş.
Известно, что Ирина Двизова много путешествовала и любила фотографироваться в шикарных нарядах и украшениях, а также на фоне роскошных автомобилей. Раньше она работала моделью и занималась недвижимостью. В Турции она жила несколько лет в арендованном доме вместе со своей дочкой. 

Родственники девушек забеспокоились, когда те перестали отвечать на звонки примерно неделю назад. Близкие обратились за помощью в полицию. 

Сотрудники правоохранительных органов смогли определить автомобиль, выехавший с территории дома, и его маршрут. По предварительным данным, причиной убийства стали семейные разборки.  

Главным подозреваемым в этом деле является Андрей Кушлевич, гражданин Литвы и второй супруг Ирины. Женщина добавилась лишения его родительских прав на общего сына, что привело к семейным разногласиям. Сейчас Кушлевич находится в федеральном розыске с 2017 года по обвинению в краже за пределами РФ. Он выехал из Турции вместе с сыном, согласно версии следствия.

Читайте также: 
«Украинская правда»: Разведка выяснила, что жену Буданова отравили мышьяком

В Екатеринбурге школьники жестоко избили 10-летнего мальчика из-за девочки

Модель во время фотосессии унесло в море

#автомобиль
#женщина
#турция
#сотрудники
#дома
#рф
#тела
#убийство
Читайте нас в
Налоговая служба насчитала у Блиновской около 1,5 миллиарда рублей недостачи
Адвокат Сальникова: Блиновской насчитали недостачу в 1,4 млрд рублей
29 ноября 2023, 21:39

Фото: iStock/blinow61

Налоговая служба насчитала недостачу в размере порядка 1,5 миллиардов рублей блогером Еленой Блиновской. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала её адвокат Наталия Сальникова.
По её словам, налоговая не предоставляла счёта Блиновской, поскольку решение ещё не вступило в силу. Но, согласно этому решению, задолженность по налогам составляет 918 миллионов рублей, а остальные 1,4 миллиарда составляют пени и штрафы. 

Напомним, что блогер Елена Блиновская находится под домашним арестом по делу об уклонении от выплаты налогов и отмывании денег. Отмечается, что суд принял решение 14 ноября продлить домашний арест подсудимой до конца января следующего года. 

Читайте также:

Блогера Елену Блиновскую подозревают в нарушении домашнего ареста

Суд продлил Блиновской и её супругу арест на объекты недвижимости

Суд продлил срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской еще на три месяца
#налоги
#суд
#арест
#выплаты
#штрафы
#блогер
Читайте нас в
Участник ОПГ предстал перед судом за преступления, совершенные в «нулевых»
В Свердловской области осудят мужчину за участие в ОПГ в начале 2000-х
29 ноября 2023, 20:44

Фото: istock / Zolnierek

В Свердловской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины, который в начале 2000-х годов состоял в организованной преступной группировке (ОПГ). Об этом сообщает Лента.ру, ссылаясь на региональное управление Следственного комитета РФ.
Гражданин обвиняется по статьям 210 («Участие в преступном сообществе») и 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Он находился в розыске долго время, его удалось задержать только в феврале в этом году. 

По информации следствия, в начале нулевых подозреваемый был членом группировки, которую организовал один из предпринимателей в сфере продажи автомобилей. Мужчин собирал сведенья о двух граждан, которые конфликтовали с лидером ОПГ, а затем передавал их другим участникам преступного сообщества. Они совершили нападение на потерпевших и причинили их здоровью тяжкий вред.

Судить обвиняемого будут за умышленное причинения тяжкого вреда здоровью и за само участие в преступной группировке. 

Читайте также: 
«Украинская правда»: Разведка выяснила, что жену Буданова отравили мышьяком

В Екатеринбурге школьники жестоко избили 10-летнего мальчика из-за девочки

Модель во время фотосессии унесло в море

#нападение
#вред
#ук
#мужчины
#расследование
#рф
Читайте нас в
Автобус с 39 детьми попал в ДТП под Калининградом
МЧС: экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП под Калининградом
29 ноября 2023, 20:15

Фото: iStock/conejota

Экскурсионный автобус с 39 детьми столкнулся с двумя легковыми автомобилями в Калининградской области. Об этом сообщает управление МЧС по региону.
Отмечается, что школьники следовали на автобусе на экскурсию. В результате столкновения на трассе Чернышевское-Калининград, пострадали три человека. По предварительным данным, никто из детей не пострадал. 

На место аварии быстро прибыли спасательные службы. Пожарные в срочном порядке отключили аккумуляторные батареи, чтобы избежать возгорания легковых автомобилей, получивших серьёзные повреждения. 

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают причины случившегося. 

Читайте также:

При столкновении автобуса и авто в Свердловской области погибли четыре человека

Автобус сбил на пешеходном переходе в Можайске 99-летнюю пенсионерку

Работники Мособлпожспаса извлекли из разбитой машины шестерых пострадавших в ДТП
#авария
#дтп
#автобус
#калининград
#дети
Читайте нас в
После публикации видео с издевательствами над подростком на Алтае начали проверку
В Алтайском крае начали проверку из-за избиения девочки-подростка в общежитии
29 ноября 2023, 19:41

Фото: istock / vladans

Прокуратура Алтайского края начала проверку после публикации видео, где над девушкой издеваются в общежитии. Об этом сообщила РИА Новости помощник прокурора региона Мария Антошкина.

«Согласно пояснениям, конфликт происходил в помещении общежития образовательного учреждения в городе Алейске. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проведение проверки. Перед территориальным прокурором поставлена задача детально разобраться в произошедшем, установить, в каком учреждении произошли события, дать им правовую оценку», — сказано в сообщении.
На видео, которое прокуратора предоставила журналистам для ознакомления, видно, как подростки издеваются над своей соседкой по комнате, а затем одна из них даже бьет ее по голове. 

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае заключили под стражу женщину, которая на людях побила свою новорождённую дочь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 

«Украинская правда»: Разведка выяснила, что жену Буданова отравили мышьяком

В Екатеринбурге школьники жестоко избили 10-летнего мальчика из-за девочки

Модель во время фотосессии унесло в море

#проверки
#конфликт
#прокуратура
#подростки
#видео
#новости
#избиение
Читайте нас в
В Москве две женщины умерли после отравления метадоном
29 ноября 2023, 19:28

Фото: iStock/aee_werawan

Это первые случаи смерти в Москве, куда могла попасть партии наркотиков из Ставрополя.
SHOT пишет, что 27-летнюю уроженку города Мурома Анастасию Б. обнаружили на полу в квартире на улице Чертановской. Её нашла подруга, приехавшая в гости. Девушка была без сознания. Рядом лежало тело её 32-летней знакомой Заалы Д. Скорая экстренно госпитализировала 27-летнюю девушку в токсикологическое отделение с диагнозом — отравление метадоном. Врачам не удалось её спасти.

32-летняя знакомая умерла также в результате отравления метадоном. Правоохранители начали проверку. 

Ранее сообщалось, что за несколько минувших дней с отравлением метадоном в больнице оказались три человека: 2-летняя девочка из Красногорска, 24-летний наркоман и 16-летний студент из Москвы.

Напомним, в Астрахани не менее 25 человек попали в больницу из-за отравления метадоном, почти все находились в тяжелом состоянии. Четверо из них скончались.

Читайте также:

Shot: Ещё двух торговцев метадоном задержали в двух регионах РФ

Смертельная партия метадона могла попасть из Ставрополя в Москву

Появились подробности о семье, в которой двухлетняя девочка отравилась метадоном
#наркотики
#москва
#происшествие
Читайте нас в
В Туле банда похитила подростка и вымогала у него деньги
29 ноября 2023, 18:56

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Туле возбуждено уголовное дело после похищения подростка тремя парнями.
Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России. 

26 ноября три молодых человека (18, 20 и 21 года) остановили на улице 17-летнего подростка и затащили в машину. В салоне подростка повалили на пол и отвезли к нему домой. Там потерпевшего удерживали, требуя от него деньги за молчание якобы о том, что он распространял наркотики.

К полицейским обратились свидетели похищения парня. Троим молодым людям предъявлено обвинение. Сейчас они находятся под домашним арестом. Правоохранители проверяют информацию о причастности потерпевшего к сбыту наркотиков.

Читайте также:

СК: В Ростовской области задержали двух мужчин, похитивших 16-летнюю девушку

В Дагестане экс-бойцы ЧВК «Вагнер» похитили бизнесмена и требовали за него выкуп

В Петербурге обокрали туристку, но вернули ей похищенные документы почтой
#тульская область
#новости
#происшествие
Читайте нас в
В торговом центре в Москве обрушился потолок
В ТЦ в Москве на проспекте Вернадского частично рухнул потолок
29 ноября 2023, 18:55

Фото: iStock/artolympic

В торговом центре на западе Москвы обрушился потолок. Об этом сообщает пресс-служба Никулинской межрайонной прокуратуры.
По предварительным данным, в торговом центре на проспекте Вернадского произошло частичное обрушение подвесного потолка. 

В настоящее время информация о пострадавших в результате происшествия не поступала. 

Столичная районная прокуратура контролирует проведение проверки и выяснения деталей произошедшего. 

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению оснований, по результатам которых могут быть приняты меры прокурорского реагирования. 

Читайте также:

Москвич узнал, что его 13-летняя падчерица работает проституткой после школы

Тайник с противотанковым оружием обнаружили на ферме в Запорожской области

ФСБ возбудила уголовное дело из-за разглашения коммерческой тайны на «АвтоВАЗе»
#москва
#торговый центр
#происшествие
#уголовное прокуратура
Читайте нас в
Москвич узнал, что его 13-летняя падчерица работает проституткой после школы
29 ноября 2023, 18:00

Фото: iStock/filrom

Житель Москвы с помощью камер домашнего видеонаблюдения узнал, что его падчерица после школы подрабатывает проституткой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, 47-летний житель Выхино-Жулебино установил в квартире систему домашней безопасности, не оповестив об этом домашних. Он боялся, что квартиру могут ограбить. Он имел доступ к камерам на свое смартфоне и иногда смотрел, что происходит в его жилище.

Однако в один из дней он увидел, что его 13-летняя падчерица обзванивает мужчин, которым предлагала купить ее интимные фото и видео. Так же она предлагала им другие свои услуги. После одного из таких звонков семиклассница собралась и ушла.

Эту видеозапись мужчина сохранил и сообщил об этом своей жене. По возвращению девочки родители попытались проверить ее телефон, однако она не дала им этого сделать и даже угрожала совершить самоубийство, если они и дальше продолжат лезть в ее личную жизнь.

Тогда отчим решил вызвать полицию, чтобы усмирить падчерицу. По данному факту проводится проверка.

Читайте также:

В Чувашии мужчина заживо сжег подругу

В Подмосковье мужчина после развода изнасиловал 14-летнюю дочь

В Москве обнаружили мумии умерших полгода назад сестёр-близняшек
#подмосковье
#проверка
#жизнь
#видео
#родители
#фото
#услуги
#мужчина
Читайте нас в
Достижения.рф