Пассажир маршрутки в Воронеже избил подростка за разговор по телефону

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В воронежской маршрутке произошел инцидент с участием взрослого мужчины и 16-летнего подростка. Пассажир сначала сделал мальчику замечание за разговор по телефону, после чего перешел к рукоприкладству.
В конфликт вмешались другие пассажиры и буквально оттащили «воспитателя» от полузадушенного подростка. В результате стычки у мальчика оказался сломан нос. Делом заинтересовался Следственный комитет РФ по Воронежской области. Организована проверка по факту происшедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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