Пассажир маршрутки в Воронеже избил подростка за разговор по телефону

Сотрудники спасательных служб выдвинулись из Новороссийска в район Керченского пролива, где, по сообщениям ряда Telegram-каналов, украинским морским дроном был атакован коммерческий танкер. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр Новороссийска.

Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал аудиозапись, как утверждается, переговоров экипажа танкера Sig. В ней говорится, что, хотя судно и не было загружено, оно не может перемещаться без буксира, поскольку затоплено машинное отделение.



