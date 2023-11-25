Пассажир московского электробуса подрался с контролёром

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В Москве пассажир электробуса по имени Махомеджан Рамазанов ударил контролера во время поездки. На него завели уголовное дело, по которому он может получить до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщил Департамент транспорта столицы в своём Telegram-канале.
«В электробусе маршрута Т56 23 ноября Рамазанов в ходе конфликта ударил контролера, публично его оскорблял и нецензурно выражался в салоне. На злоумышленника заведено уголовное дело, предусматривающее наказание до 10 лет лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства.Как рассказали в Дептрансе, сейчас решается вопрос о задержании и заключении под стражу 23-летнего Махомеджана.
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