Пассажир поезда Барнаул — Адлер набросился с ножом на попутчиков

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Mash пишет, что в купе поезда Барнаул — Адлер мужчина набросился с ножом на соседей
Инцидент произошёл рядом с городом Канаша в Чувашии. Пассажир поезда Барнаул — Адлер кинулся с ножом на своих попутчиков в купе, пишет тг-канал Mash Siberia.
Известно, что нападавший занимал верхнюю полку купе. По неизвестным причинам он спрыгнул с полки и начал бить ножом соседей. В итоге две нижние полки, столик, двери, часть стены вагона оказались в крови.
Пострадавшие экстренно госпитализированы в тяжелом состоянии.
Сотрудники транспортной полиции задержали преступника. Вагон оцепили. Полицейские разбираются в случившемся.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в квартире обнаружен мужчина с простреленной головой. РЕН ТВ пишет, что в Санкт-Петербурге 18 июня обнаружен труп мужчины с простреленной головой. Тело нашёл сосед погибшего.
Известно, что нападавший занимал верхнюю полку купе. По неизвестным причинам он спрыгнул с полки и начал бить ножом соседей. В итоге две нижние полки, столик, двери, часть стены вагона оказались в крови.
Сотрудники транспортной полиции задержали преступника. Вагон оцепили. Полицейские разбираются в случившемся.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в квартире обнаружен мужчина с простреленной головой. РЕН ТВ пишет, что в Санкт-Петербурге 18 июня обнаружен труп мужчины с простреленной головой. Тело нашёл сосед погибшего.
Мария Фирсова